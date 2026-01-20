Verksjurist med erfarenhet av upphandlingsrätt
Är du en senior jurist som vill arbeta med verksjuridiska frågor med särskilt fokus på upphandlingsrätt? Vill du arbeta på en växande myndighet som bidrar till Sveriges säkerhet? Är du intresserad av verksamhetsutveckling? Då kan det här vara rollen för dig. Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Som verksjurist på Inspektionen för strategiska produkter (ISP) får du möjlighet att arbeta brett med såväl olika verksjuridiska frågor som med uppgifter relaterade till kärnverksamheten. För denna tjänst kommer du dock att ha ett särskilt ansvar för det rättsliga stödet i myndighetens upphandlingsfrågor och för utveckling av det området. Det innebär exempelvis att ge aktivt och rådgivande stöd i upphandlingar samt vid avrop/beställningar från befintliga avtal med fokus på upphandlingsrätt. Granskning och stöd vid upprättande av avtal och övriga upphandlingsdokument ingår också i rollen. Du kommer även att arbeta med andra vanligt förekommande verksjuridiska frågor, bl.a. inom områdena förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och personuppgiftslagstiftning. ISP är en växande verksamhet och som jurist deltar du aktivt i utvecklingen av myndighetens juridiska arbete, samt rutiner och andra styrande dokument.
Utöver de verksjuridiska frågorna arbetar du även med intern juridisk rådgivning avseende de regelverk som gäller för kärnverksamheten som exempelvis utländska direktinvesteringar, regelverken för krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt internationella sanktioner. I arbetsuppgifterna ingår även att hålla utbildningar och besvara remisser. Internationellt arbete och resor kan förekomma.Kvalifikationer
• Juris kandidat-/juristexamen
• Fullgjord notarietjänstgöring eller motsvarande erfarenhet från domstol som myndigheten bedömer som likvärdig
• Flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från statlig myndighet eller domstol alternativt annan relevant privat verksamhet
• Aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete inom offentlig upphandling
• Goda kunskaper i tal och skrift på både svenska som engelska
Meriterande
• Aktuell erfarenhet av arbete med förvaltningsrätt, offentlighets- och sekretesslagstiftningen
• Aktuell erfarenhet av arbete med personuppgiftsbehandling och digitaliseringsfrågor
• Aktuell erfarenhet av arbete med EU-rättsliga frågor
Personliga förmågor
Du har god förmåga att strukturera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du driver dina processer självständigt framåt och levererar inom givna tidsramar. Vidare är du analytisk och kan snabbt sätta dig in i omfattande material. Du har god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi fäster stor vikt vid dina personliga förmågor.
Om gruppen
Juridik- och tillsynsgruppen består av drygt tio medarbetare med såväl erfarna verksjurister som yngre jurister som tillsammans skapar en dynamisk arbetsmiljö där utveckling står i centrum. I takt med att myndigheten växer utvecklar vi våra arbetssätt för att både stötta varandra och verksamheten på ett smidigt sätt. Gruppens ansvar att bland annat bistå chefsjuristen i dennes uppdrag med att stödja hela myndighetens juridiska arbete innebär täta kontakter såväl internt som externt. Juridik- och tillsynsgruppen är placerad inom Enheten för verksamhetsstöd.
Om anställning på ISP
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För att arbeta hos oss krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Då en stor del av arbetsuppgifterna omfattar sekretessbelagd information är möjligheten till distansarbete begränsad.
ISP är en statlig myndighet med utrikespolitisk inriktning. Våra uppdrag är exportkontroll av strategiska produkter samt granskning av utländska direktinvesteringar. Vi är också nationell myndighet för kemvapenkonventionen och hanterar internationella sanktioner. Läs mer om oss på isp.se.
ISP är en växande specialistmyndighet belägen i Solna/Stockholm. Vi rekryterar löpande till nya uppdrag och hos oss arbetar statsvetare, jurister, ingenjörer och många andra experter. Vi är drygt hundra medarbetare som tillsammans skapar en varm och välkomnande atmosfär. Vi menar att våra olikheter är en styrka då arbetet kräver flexibelt tänkande och att kunna ta in olika perspektiv. Hos oss får du arbeta i rymliga och fräscha lokaler som ger arbetsro för komplexa frågeställningar. Vårt arbete sker huvudsakligen på kontoret då säkerhet är i fokus för oss.
Utöver goda utvecklingsmöjligheter erbjuder vi flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år. Semestern är 28 - 35 dagar per år (beroende på din ålder) och du har möjlighet till löneväxling. De statliga kollektivavtalen ger dig trygg anställning och bra tjänstepension. Läs mer om våra förmåner på isp.se.
Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och vårt fokus ligger på legalitet och objektivitet samt service och effektivitet. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV, examensbevis, samt personligt brev senast den 9 februari 2026. Referensnummer 2026-9.2-0002. Enligt Riksarkivets föreskrifter gallras ansökningshandlingar från ej antagna sökande två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Inspektionen För Strategiska Produkter
(org.nr 202100-4912), https://isp.se/
Inspektionen för strategiska produkter Jobbnummer
9693270