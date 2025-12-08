Verksjurist entreprenadrätt
Är du vår nye verksjurist inom entreprenadrätt?
Svenska kraftnät växer kraftigt och vår rättsavdelning likaså!
Elektrifiering, energiomställning och en gemensam europeisk elmarknad innebär att Svenska kraftnät står inför en historisk utbyggnad av
transmissionsnätet. Samtidigt börjar många ledningar och stationer närma sig slutet av sin tekniska livslängd och måste förnyas. Den kommande tioårsperioden kommer Svenska kraftnät upphandla ett betydande antal stora och medelstora entreprenader.
Svenska kraftnät söker nu dig som är jurist och har erfarenhet av arbete med entreprenad- och konsulträtt och viss erfarenhet av och intresse för upphandlingsrätt. Ta chansen och sök till en av Sveriges viktigaste och mest spännande arbetsplatser!Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
Tjänsten innebär idag huvudsakligen arbete med de entreprenadavtal som finns på marknaden, med anpassning av standardavtalen efter verksamhetens behov. Det finns dock behov av att även hantera andra kommersiella avtal för investering i och förvaltning av transmissionsnätet. Arbetet sker i nära samarbete med både inköps- och projektverksamheten. Särskilt behov finns av kompetens inom FIDIC-avtal och erfarenhet av att arbeta med sådana avtal. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att hantera praktiska frågor med koppling till offentlig upphandling.
Arbetet kan även komma att innefatta arbete med andra slags leverantörsavtal och andra rättsområden.Arbetsuppgifter
Sex verksjurister arbetar i dag med att stödja verksamheten med juridisk rådgivning avseende upphandling och leverantörsavtal. Vi behöver nu stärka upp med ytterligare en kvalificerad verksjurist med inriktning mot entreprenad och andra liknande kommersiella avtal.
Rollen innefattar bland annat;
• att ge juridiskt stöd vid upprättande och upphandling av kommersiella avtal med leverantörer för investeringar i transmissionsnätet,
• att ge juridiskt stöd i pågående entreprenader och projekt bl.a. genom rådgivning och medverkande vid förhandlingar med leverantören,
• medverka till utveckling av mallar och processer för att effektivisera verksamheten vid upphandling och kontraktshantering av anläggningsprojekt.
Svenska kraftnät har tre enheter med jurister.
Enheterna bidrar, tillsammans med chefsjuristen, till att säkerställa att Svenska kraftnäts verksamhet efterlever relevant lagstiftning och vägleder verksamheten proaktivt avseende dess legala förutsättningar. Enheterna består i dag av drygt 30 erfarna verksjurister som arbetar självständigt inom en stor bredd av juridiska områden. Verksamheten växer och rekrytering av ytterligare jurister inom andra områden pågår.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning och är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg eller i Göteborg.
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta med andra då du kommer att ha många kontaktytor både inom och utanför myndigheten. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan själv driva dina frågor framåt. I rollen är det också viktigt att du har hög integritet, ett gott omdöme samt är lösningsorienterad och därmed har förmågan att hitta lämpliga lösningar för de frågor som uppstår i verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du ska ha en svensk juristexamen eller jur.kand.examen.
Du har även följande:
• Minst fem års relevant juridiskt arbete från domstol, kommun, statlig myndighet, advokatbyrå, företag eller annan organisation.
• Minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete med kommersiella avtal avseende entreprenad, köp av varor och tjänster (exempelvis AB 04/ABT 06, ABM 07, ABK 09), eller andra industriella varor eller leveransavtal, (såsom exempelvis, NL, Orgalime, NLM, FIDIC etc).
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta med FIDIC-standardavtalen och av att upprätta/förhandla avtal som ansluter till något av dessa standardavtal.
• Erfarenhet av offentlig upphandling.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg eller Göteborg.
• Resor kan förekomma i begränsad utsträckning.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50%, när arbetet så tillåter.
• Sista dag att ansöka är 16 januari 2026.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provtjänstgöring.
För mer information är du välkommen att följande personer;
Rekryterande chef, Charlotte Welwert tel.nr. 010 475 99 33.
Ansvarig rekryterare, Lennart Jansson, tel.nr 010-350 91 49.
Fackliga representanter.
Erica Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Normala villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
