Verksjurist drift och elmarknad
2025-08-27
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som verksjurist med inriktning drift och elmarknad på vår rättsavdelning erbjuds du ett av Sveriges viktigaste juristjobb i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Välkommen till Gemensamma funktioner - en integrerad del av Svenska kraftnät som ska lösa de gemensamma utmaningarna. Gemensamma funktioner stöttar hela organisationen och jobbar dagligen för att förverkliga Svenska kraftnäts gemensamma mål.
Divisionen består av kommunikation, HR, rättsavdelning, inköp, säkerhet och beredskap, fastighet och hållbarhet.
Vi behöver kreativa, innovativa förmågor med olika kompetenser
- är du en av dem?
Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Vill du arbeta som verksjurist i en samhällsviktig verksamhet - i en utvecklande miljö med internationell koppling?
Svenska kraftnät befinner sig för närvarande i en viktig och spännande fas av sin omvandling till digitalt baserad verksamhet. Svenska kraftnät expanderar kraftigt på grund av en kombination av Sveriges energiomställning och ett kraftigt ökande behov av el vilket i sin tur involverar många marknadsaktörer och även medför en snabbt ökande internationell samverkan inom elsektorn. Vi stärker därför vår
verksamhet med en verksjurist med inriktning mot drift och elmarknad.
På Rättsavdelningen arbetar ett trettiotal verksjurister uppdelade på tre enheter med bl.a. internationella frågor, IT-rätt, ellagstiftning, förvaltningsrätt, entreprenadrätt, upphandlingsjuridik samt arbetsrätt. Det dagliga arbetet sker i dialog med de delar av verksamheten som arbetar med aktuella frågeställningar och vi strävar efter att ge ett verksamhetsnära rättsligt stöd.
Enheten för Systemjuridik arbetar bl. a med internationellt samarbete, drift- och elmarknadsfrågor, anslutningsfrågor och juridik avseende el, både EU-rätt och nationell rätt.
Arbetet innebär bl.a. att ge stöd till verksamheten med juridiska bedömningar inom främst ellagsområdet och den därtill hörande EU regleringen inom områdena drift och elmarknad. Stötta verksamheten i rättsliga frågor som uppstår vid genomförandet av regleringen t.ex. vid beslut och avtal. Tillsammans med verksamheten se vilka förändringar som kan behöva föreslås i olika författningar, ta fram och se över mallar samt avtalsvillkor. Ge stöd vid prövning enligt ellagen och EU förordningar avseende drift och elmarknadsfrågor. Ditt arbete sker i nära samarbete med verksamheten.
Utöver ellagsreglering kommer du i din roll få jobba brett med ett flertal olika regleringar, däribland, förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess.
Om dig
Skallkrav:
Personliga egenskaper.
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, arbetar enligt en tydlig process samt organiserar och planerar ditt arbete väl. Vi ser även att du är stabil och hanterar stress på ett konstruktivt sätt. Dessutom ser vi att du är lösningsorienterad och hittar konstruktiva lösningar på uppkomna problem, analytisk samt ser logik och samband i komplex information eller miljö.
Självklart är du sist men inte minst samarbetsorienterad, och hittar lösningar genom att prestigelöst fokusera på det gemensamma målet.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Utbildning.
Du ska ha en svensk juristexamen eller jur.kand.examen.
Vidare ska du ha:
• Minst fem års erfarenhet av rättsligt arbete från myndighet, advokatbyrå, företag eller organisation
• Erfarenhet av avtalsrättsligt arbete
• Erfarenhet av arbete med EU-rätt
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av energibranschen
• Erfarenhet av tillämpning av juridiska regelverk inom ett tekniskt område
• Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
Bra att veta:
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50%, när arbetet så tillåter.
• Resor förekommer i begränsad omfattning denna tjänst.
• Sista dag att ansöka är 17 september 2025.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provtjänstgöring.
För mer information är du välkommen att följande personer;
Rekryterande chef, Tess Mercedez Svennebäck, tel.nr. 010-489 23 56.
Ansvarig rekryterare, Lennart Jansson, tel.nr 010-350 91 49.
Fackliga representanter.
Erica Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
