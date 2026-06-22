Verksamhetsvaktmästare / Reparatör
Vadstena Kommun / Fastighetsskötarjobb / Vadstena Visa alla fastighetsskötarjobb i Vadstena
2026-06-22
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Vadstena är en attraktiv kommun belägen på den vackra Östgötaslätten, med utsikt över Vättern. Här finns en unik historisk miljö med anor från medeltiden. Kommunen har cirka 7.500 invånare och erbjuder hög kvalitet på kommunal service, bra boende och fantastiska kultur- och naturupplevelser. Helt enkelt en plats man längtar till. Vadstena kommun är en av kommunens största arbetsgivare med 600 medarbetare inom ett hundratals yrken.
Fastighet- och exploateringsavdelningen arbetar med drift och underhåll av gator och parker, planering och samordning för utbyggnad av infrastruktur, försäljning av mark för bostäder och industrier samt inköp av mark för kommande exploateringar, förvaltning och underhåll av samtliga kommunala fastigheter och dess utemiljö, verksamhetsstöd och vaktmästeri på skolor, förskolor, äldreboende och idrottsanläggningar, hamnverksamhet och uthyrning av båtplatser samt de kommunala badplatserna. Avdelningen består idag av 21 medarbetare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsvaktmästare / reparatör kommer du att arbeta med löpande underhåll och reparationer i framför allt våra kommunala skolor och förskolor. Du får en flexibel arbetssituation där du självständigt planerar och utför ditt arbete. Du ansvarar för att planera och utföra reparationer och löpande underhåll enligt inkomna felanmälningar och beställningar och har täta avstämningar med övriga reparatörer och fastighetsskötare samt rapporterar till fastighetsförvaltaren.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ta emot felanmälningar och återkoppla till den som gjort felanmälan
• Montering möbler
• Allmän tillsyn på skolgårdarna
• Utföra akut uppkomna eller planerade reparationer
• Verksamhetsstöd och en synlig trygghetsskapare
• Materialbeställningar för genomförande av reparationer och underhåll
• FastighetsronderingarKvalifikationer
Vem söker vi?
• Dig som har utbildning på lägst gymnasienivå eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Dig med några års praktisk erfarenhet inom bygg- eller fastighetsbranschen
• Du som har någon form av fastighetsteknisk utbildning inom bygg, el och VVS
• Dig som har teknisk kunnighet och en god förståelse för fastigheters tekniska system och installationer
• Dig med förmågan att hitta lösningar på problem som dyker upp
• Dig som kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
• Du måste ha körkort med lägst B-behörighet och goda dator/IT-kunskaper
• Elberörighet är meriterande
Utöver din kompetens är du en person som trivs med att bygga tillitsfulla relationer och har en förmåga att kommunicera både tydligt och med lyhördhet. Vi värdesätter särskilt att du är prestigelös och har förmåga att sätta laget före jaget. Du är målmedveten, ansvarstagande, flexibel och serviceinriktad.
För dig som medarbetare erbjuder vi:
• Ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhällsnyttan
• Stort eget ansvar och möjlighet att påverka arbetets innehåll
• En organisation i förändring, där du får vara med och utveckla nya arbetssätt och strukturer
• Goda möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning
• Friskvårdsbidrag
• Flextid
• Ett sammansvetsat team där alla ska känna sig delaktiga
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Eller efter överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333064". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena Kommun
(org.nr 212000-2825)
Vadstena kommun (visa karta
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592 80 VADSTENA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vadstena kommun Kontakt
Avdelningschef
Mikael Lilja mikael.lilja@vadstena.se 0706786810 Jobbnummer
9972686