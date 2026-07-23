Verksamhetsvaktmästare
Sunne kommun, Samhällsbyggnad / Vaktmästarjobb / Sunne Visa alla vaktmästarjobb i Sunne
2026-07-23
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Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.sePubliceringsdatum2026-07-23Beskrivning
Vi söker en verksamhetsvaktmästare. Som vaktmästare är du en del i offentlig miljö under verksamheten Samhällsbyggnad. Offentlig miljö arbetar med drift och skötsel av gator, vägar, grönytor, skog samt samhällsplanering i detaljplaner och övergripande planering. Enheten projekterar, bygger ny infrastruktur exempelvis anläggningar, gator och förbereder exploatering av mark. Dina arbetsuppgifter
Vaktmästarna ansvarar för service i många av kommunens verksamheter, reparationer och service. Rollen innebär att du deltar i och bidrar till de arbetsuppgifter som uppstår inom enheten, och att du har förmåga att arbeta flexibelt och stödja kollegor när så krävs. Som vaktmästare kommer du vara verksamheten behjälplig med flytt av möbler, utrustning och beställningar av material. Vi är en arbetsplats med ett nära samarbete, där verksamhetens behov styr våra gemensamma prioriteringar. Vår enhet ansvarar för snötillverkning och kör pistmaskin vid längskidspåren på Sundsberget, översyn och skötsel av kommunens vandringsleder, skötsel av grönytor vid Kolsnäs området, löpande tillsyn av badanläggningar samt provtagning och kontroll av vattenkvalitet. Kvalifikationer
Vi har som krav att du har som minst gymnasieutbildning med praktisk inriktning, exempelvis inom bygg- och anläggning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Behörigheter för röjsåg, motorsåg, terrängfordon, hjullastare är meriterande likaså erfarenhet av poolskötsel och kontroll av vattenkvalitet.
Du har några års erfarenhet av arbete inom fastighetsskötsel, vaktmästeri, bygg, park- och grönyteskötsel eller liknande verksamhet samt ett allmänt tekniskt kunnande.
Offentlig miljö förutsätter att du är en engagerad medarbetare med god förmåga att ta egna initiativ, utföra enklare reparationer och underhållsarbeten, se vad som behöver göras samt att du är serviceinriktad. Du ska ha ett gott bemötande av såväl vuxna som barn och arbetet kräver en stor förmåga till flexibilitet, dialog och kommunikation. Du uppskattar ett helhetsperspektiv, tar ansvar och ser värdet av att arbeta lösningsorienterat i ett mindre team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Giltigt B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden. Innan anställning kan ske skall giltigt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Periodvis kan kvälls- och helgarbete blir aktuellt.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne Kommun
(org.nr 212000-1843), https://sunne.se/sv/naringsliv/ledigajobb/
Kvarngatan 4 (visa karta
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686 80 SUNNE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sunne kommun, Samhällsbyggnad Jobbnummer
10009687