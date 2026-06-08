Verksamhetsutvecklare Visstid
Statens Servicecenter / Organisationsutvecklarjobb / Sundbyberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundbyberg
2026-06-08
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Avdelningen för ledningsstöd finns inom verksamhetsområde medborgarservice där verksamheten med 122 servicekontor bedrivs. Ledningsstödet ansvarar bland annat för att samordna verksamhetsområdets verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling, projekt, systemstöd, internkommunikation, och kompetensutvecklingsinsatser. Ledningsstödet ansvarar även för att koordinera bilateral samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Avdelningen har 22 medarbetare och är uppdelad i två enheter, enheten för verksamhetsstyrning och enheten för utveckling och samordning. På enheten för verksamhetsstyrning finns projektledare, utredare och verksamhetsutvecklare, medan det på enheten för utveckling och samordning finns verksamhetsutvecklare, projektledare och förvaltare.
Enheten för verksamhetsstyrning har bland annat som uppdrag att jobba med frågor som rör AI, verksamhetsnärvaro, välfärdsbrott, digital inkludering, internationell samordning, omvärldsbevakning- och analys, samt övergripande strategier inom verksamhetsområdet. Nu söker vi två erfarna verksamhetsutvecklare som vill bidra till förflyttningen enligt vår strategiska plan som sträcker sig till 2030. I planen finns fyra utvecklingsområden: vårt uppdrag, verksamhetsnärvaro, utrustning och utveckling, samt våra medarbetare. Tillsammans med engagerade kollegor finns goda möjligheter att åstadkomma viktiga förändringar och att utveckla sin egen kompetens.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare inom servicekontorsverksamheten leder och driver du uppdrag, projekt eller förstudier med syfte att utveckla lokal statlig service. Uppdragen är till största del verksamhetsrelaterade, men har ibland inslag av it- och teknikutveckling. Du arbetar tillsammans med verksamheten, avdelningens övriga verksamhetsutvecklare, projektledare, utredare och förvaltningsledare i nära samarbete med stöd- och ledningsfunktioner inom myndigheten samt våra samverkansmyndigheter och ibland andra externa intressenter. Om du driver projekt görs detta enligt projektstyrningsmodellen PPS. Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk examen eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Minst fem års erfarenhet som verksamhetsutvecklare inom offentlig verksamhet eller i kundnära organisation
Erfarenhet som projektledare, förstudieledare eller uppdragsledare
Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt, verksamhetsnära och med helhetsperspektiv
Erfarenhet av att arbeta i samverkan med andra myndigheter eller organisationer med olika mål
Kompetens inom behovsinsamling, kravställning, samt nyttokalkylering och -realisering
Erfarenhet av förändringsledning
Vidare ska du ha följande förmågor:
Vara drivande och resultatorienterad
Skapa gott samarbete med både interna och externa parter
Kunna förmedla information så att andra förstår
Kunna hantera, och stimuleras av, att ha många olika kontaktytor
Vara strukturerad och snabbt kunna sätta dig in i nya frågor
Ha goda ledaregenskaper och kunna väcka engagemang hos andra
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av använda AI-verktyg för att optimera verksamheter
Kompetens inom omvärldsbevakning- och analys
Erfarenhet av att arbeta på statlig myndighet Övrig information
De två tjänsterna är vikariat på 100% t.o.m. den 28 februari 2027. En eller båda tjänsterna kan komma att förlängas.
Vi tillämpar vanligtvis sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Anställningarna är placerade i Sundbyberg.
Sista ansökningsdag är 22 juni, vi planerar att hålla intervjuer löpande under hela ansökningsperioden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Dessa anställningar kräver godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Som anställd kan du även komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Statens servicecenter Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får bidra med din kompetens i tjänster som ligger nära medborgare och myndigheter. Statens servicecenter har i uppdrag att göra staten mer tillgänglig och effektiv. Det gör vi genom att leverera administrativa tjänster inom lön, redovisning och e-handel till andra myndigheter. På våra servicekontor ger vi privatpersoner och företag stöd och vägledning i ärenden gällande ett flertal myndigheter. Som medarbetare hos oss har du bland annat möjlighet till kompetensutveckling, karriärutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka. Vår verksamhet bedrivs med en tillitsbaserad kultur där alla medarbetare förväntas använda sin potential på bästa sätt, ta ansvar för sitt bidrag till helheten samt bidra positivt till verksamhetens utveckling. Som statlig myndighet delar vi tillsammans med hela statsförvaltningen en gemensam värdegrund, den statliga värdegrunden. Det innebär att vi följer sex principer för att leva upp till god förvaltning som är demokratisk, rättssäker, fri från korruption och effektiv. Läs gärna mer om oss https://www.statenssc.se/om-statens-servicecenter/jobba-hos-oss
Vår verksamhet finns i hela landet. Huvudkontoret finns i Gävle. Vi är också en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Tillsammans är vi 1 500 medarbetare. Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet. Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens servicecenter
(org.nr 202100-6453), https://www.statenssc.se/
171 21 SUNDBYBERG Kontakt
Enhetschef
Louise Ajax +46105570535 Jobbnummer
9953325