Verksamhetsutvecklare upphandling och avtal
Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Kalmar Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kalmar
2026-06-30
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun arbetar för att skapa en trygg och kvalitativ omsorg med fokus på invånarnas behov. Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt för att möta framtidens krav och möjligheter.
Tjänsten är placerad inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområde stödverksamheter –en central och framåtdrivande del av organisationen som skapar förutsättningar för effektiva och hållbara kärnverksamheter. Hos oss arbetar vi aktivt och proaktivt för att utveckla smarta arbetssätt, identifiera behov i tid och leverera stöd som gör verklig skillnad. Vi strävar efter att ligga steget före och bidra till ett ökat värdeskapande i hela förvaltningen.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla framtidens omsorg genom att arbeta med upphandling, avtal och materialförsörjning? Vi söker nu en verksamhetsutvecklare som vill bidra till att säkerställa att omsorgsförvaltningen har effektiva, hållbara och verksamhetsanpassade lösningar för inköp och materialförsörjning.
Omsorgsförvaltningen har ett växande behov av att arbeta mer sammanhållet med upphandlingar och avtal. Fokus ligger inte enbart på produkter och priser, utan på att skapa helhetslösningar som stödjer verksamheternas behov av beställningsprocesser, logistik, tillgänglighet och uppföljning. Rollen har en central funktion i att säkerställa att upphandlingar genomförs utifrån verksamheternas behov och att avtalen omsätts till fungerande arbetssätt i vardagen.
Som verksamhetsutvecklare upphandling och avtal har du en nyckelroll i utvecklingen av omsorgsförvaltningens materialförsörjning. Du arbetar nära verksamheterna, kommunens upphandlingsenhet, processledare och andra specialister för att skapa största möjliga värde för omsorgsförvaltningens kärnverksamheter. Rollen innebär både strategiskt, taktiskt och operativt arbete från behovsanalys och upphandlingsunderlag till implementering, uppföljning och förbättring.
Som verksamhetsutvecklare kommer du att:
• analysera och definiera verksamheternas behov inom materialförsörjning, inköp och logistik
• delta i och stödja upphandlingsarbete tillsammans med kommunens upphandlingsenhet
• hålla ihop och driva upphandlingsarbete som utformas utifrån verksamhetens behov, kvalitet och totalkostnad
• säkerställa effektiva beställningsprocesser och god tillgänglighet till upphandlade produkter
• ansvara för att upphandlade produkter och avtal implementeras i verksamheterna
• säkerställa att produkter och tjänster finns tillgängliga i e-handelssystemet Proceedo
• samverka med processledare för materialförsörjning och andra nyckelfunktioner
• följa upp avtalstrohet, inköpsmönster och arbetssätt kopplade till anskaffning
• driva förbättringsinitiativ som stärker kvalitet, resurseffektivitet och hållbarhet inom materialförsörjningen
• bidra till att utveckla förvaltningens arbetssätt inom upphandling, avtal och materialförsörjningsprocesser.
Rollen innebär att du arbetar nära verksamheten och bidrar till att skapa långsiktigt hållbara arbetssätt där största möjliga verksamhetsnytta står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill bidra till utveckling och förändring i en komplex organisation och som har ett starkt intresse för upphandling, verksamhetsutveckling och processförbättring.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• har relevant högskoleutbildning inom exempelvis logistik, inköp, offentlig förvaltning, ekonomi, verksamhetsutveckling eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• har erfarenhet av upphandling, avtalshantering, inköpsprocesser eller materialförsörjning
• har god förståelse för hur verksamhetsbehov kan omsättas till krav, processer och arbetssätt
• har erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete
• har god analytisk förmåga och kan se samband mellan verksamhet, ekonomi och processer
• arbetar strukturerat och metodiskt med fokus på resultat och verksamhetsnytta
• har god förmåga att samverka och skapa förtroendefulla relationer
• uttrycker dig väl i tal och skrift
• har ett helhetsperspektiv och förmåga att växla mellan strategiska, taktiska och operativa frågor.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av offentlig upphandling (LOU)
• erfarenhet av e-handelssystem, exempelvis Proceedo
• erfarenhet av logistik, materialförsörjning eller försörjningskedjor
• erfarenhet av processorienterat arbetssätt och förbättringsmetodik.
Personlig lämplighet är av stor vikt. Vi söker dig som är initiativrik, uthållig, samarbetsorienterad och som drivs av att skapa värde för verksamheten.
För att kunna komma i fråga för en anställning inom omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Rekrytering och tillsättning av tjänst kan ske under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334227". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
391 26 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Vision
Cecilia Johansson 0103521803 Jobbnummer
9984369