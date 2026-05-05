Verksamhetsutvecklare till Sundsvall
Centrala Studiestödsnämnden / Organisationsutvecklarjobb / Sundsvall
2026-05-05
Vad gör CSN?
Vi har ett av världens mest generösa studiestöd. Tack vare denna möjlighet kan alla i Sverige studera, oavsett bakgrund. Hos oss kan du bidra med din kompetens och kunskap till samhällsnyttan och vårt viktiga uppdrag att göra studier möjligt.
Vad erbjuder vi?
Som medarbetare på CSN ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och generösa https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/vad-erbjuder-vi.html.
CSN är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. För att vi ska nå bästa resultat agerar och leder vi med tillit som förhållningssätt. Vi finns från Kiruna i norr till Lund i söder, med huvudkontor i Sundsvall. Vill du också bli en av oss och bidra till laget CSN?
Vad söker vi?
Till enheten Verksamhetsstöd i Sundsvall söker vi nu verksamhetsutvecklare till området utbetalningar och inbetalningar.
Som verksamhetsutvecklare inom utbetalning och inbetalning arbetar du med att analysera, utveckla och effektivisera processer kopplade till organisationens betalflöden. Rollen innebär nära samarbete med IT, ekonomi och andra verksamhetsdelar.
Det kan även bli aktuellt att arbeta inom andra områden beroende på verksamhetens behov.
I rollen som verksamhetsutvecklare arbetar du med ett helhetsperspektiv och driver en utveckling som är behovsstyrd, sammanhållen och långsiktigt hållbar. Uppdraget handlar om att förstå hur regelverk, rutiner och system hänger ihop och hur förändringar i en del av verksamheten påverkar helheten. Verksamhetsutvecklaren fungerar även som en viktig brygga mellan verksamhet och IT, där verksamhetens behov omsätts till tydliga krav på önskat IT-stöd.
Enheten Verksamhetsstöd ansvarar för att stötta, leda och genomföra arbete inom CSN:s verksamhetsutveckling. Vi har i dag ca 50 medarbetare utspridda över åtta orter.
Arbetet utgår från kontoret i Sundsvall och CSN erbjuder distansarbete utifrån verksamhetens behov.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
säkerställa att våra produkter, dvs lösningar, tjänster och arbetssätt vi tar fram för våra användare skapar verkligt - idag och på lång sikt,
delta i eller leda införande av nya systemstöd och digitala lösningar inom betalningsområdet,
arbeta nära IT-utvecklingsteam, prioritera teamets backlogg och göra avvägningar av olika intressenters behov,
kartlägga och analysera befintliga processer för in- och utbetalningar för att identifiera förbättringsområden,
fånga verksamhetens behov och beskriva verksamhetskrav,
driva utvecklings- och förändringsinitiativ som effektiviserar betalflöden från idé till genomförande och uppföljning,
samverka med externa parter, exempelvis banker, leverantörer och andra myndigheter,
Kvalifikationer för tjänsten
Du har:
Universitets- eller högskoleutbildning inom t.ex. ekonomi, ledarskap och organisation eller motsvarande utbildning. Alternativt arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms vara motsvarande
ca 3 års aktuell arbetslivserfarenhet inom verksamhets- och processutveckling
flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling inom IT som arbetsgivaren bedömer är relevant
mycket goda kunskaper svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska
god vana att använda Officepaketet.
Meriterande är:
erfarenhet av arbetete med utveckling av IT-lösningar som stödjer betalflöden och som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten
erfarenhet av att arbeta nära IT-utvecklingsteam och prioritera teamets arbete
erfarenhet som produktägare eller liknande roll
erfarenhet inom agila arbetssätt och av digital tjänsteutveckling
erfarenhet av fånga och beskriva verksamhetskrav
erfarenhet av att arbeta i komplexa uppdrag med många beroenden
erfarenhet av arbete inom större offentliga verksamheter.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du är lyhörd, kommunikativ och bidrar till ett positivt arbetsklimat genom att hantera dialog och eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du är utvecklingsinriktad och har ett naturligt driv att se förbättringsmöjligheter i verksamheten. Med ett självgående och strukturerat arbetssätt tar du ansvar för dina uppgifter och driver dina processer framåt på ett effektivt sätt.
Du har god helhetssyn och förstår hur din roll bidrar till verksamhetens övergripande mål. I ditt arbete och dina beslut tar du hänsyn till det större perspektivet och agerar alltid med verksamhetens bästa i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning
Heltid
Önskat startdatum
Enligt överenskommelse
Referens
HR/2026:45
Sista ansökningsdag
Ansök redan i dag eller senast 260518.
Välkommen med din ansökan!
HR/2026:45

Övrig information
Handlingar i anställningsärenden hos en myndighet är allmänna handlingar. Läs mer om https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html.https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html#svid10_296a526d193411eeab6682.https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html#svid10_73b0abcf192b0c79332293.Vi
undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centrala Studiestödsnämnden
(org.nr 202100-1819)
852 33 SUNDSVALL Arbetsplats
CSN Kontakt
Gruppchef Verksamhetsstöd
Henrik Edholm henrik.edholm@csn.se 060-186158 Jobbnummer
9892997