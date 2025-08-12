Verksamhetsutvecklare till sektor service
2025-08-12
I sektor service spelar du en viktig roll i att hålla vårt samhälle igång. Vi arbetar med allt från fastighetsskötsel, offentliga måltider och lokalvård till underhåll av gator, parker och ledningsnät - här bidrar du direkt till att skapa en bättre vardag för våra invånare. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar utveckling, samarbete och nytänkande. Välkommen till oss, här finns det alltid plats för fler som vill göra skillnad!Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Är du en strukturerad och drivande person som brinner för verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar? Sektor Service söker nu en verksamhetsutvecklare till vår stab med sektorsövergripande ansvar för att driva och utveckla vårt arbete.
Som verksamhetsutvecklare i vår stab kommer du att ha ett brett ansvarsområde där du bidrar till att stärka och utveckla verksamheten genom bland annat:
* Ständiga förbättringar: arbeta med PDSA-modellen (Plan-Do-Study-Act) för kontinuerliga förbättringar inom hela sektorn.
* Processorienterat arbete: identifiera utvecklingsområden och leda förändringsprojekt som skapar mervärde för verksamheten.
* Metodstöd: fungera som stöd i processarbete och utveckla metoder för en effektiv verksamhet.
* Digitalisering: driva digitaliseringsfrågor genom att utveckla och implementera nya lösningar.
* Användar- och systemspecialist: vara specialist på verksamhetssystem och säkerställa användarvänliga lösningar.
* IT-samordning: ansvara för samordningen av IT-frågor inom sektorn samt hantering av GDPR.
* Kvalitetsarbete: säkerställa kvaliteten i riskanalyser, egenkontroller och åtgärder samt årligen ta fram en kvalitetsberättelse för sektorn.
* Ge chefsstöd i framtagandet av remissvar, tjänsteutlåtanden och ansvara för IT-beställningar.
Låter detta som en spännande roll för dig? Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Formella kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom verksamhetsutveckling, processarbete och digitalisering. Du har goda kunskaper i GDPR och är van vid att arbeta strukturerat med kvalitetsfrågor.
Dina personliga egenskaper
Vi söker en person med hög analytisk förmåga som har lätt för att samarbeta och ser värdet av att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är flexibel, lösningsorienterad, noggrann och har en stark vilja att bidra till verksamhetens utveckling.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande.
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://skovde.se/naringsliv-arbete/Jobba-hos-oss/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
