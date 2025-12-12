Verksamhetsutvecklare till sektor samhälle
Lilla Edets kommun / Organisationsutvecklarjobb / Lilla Edet Visa alla organisationsutvecklarjobb i Lilla Edet
2025-12-12
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilla Edets kommun i Lilla Edet
, Trollhättan
, Ale
eller i hela Sverige
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!Publiceringsdatum2025-12-12Beskrivning
Vill du vara med och forma framtidens samhällssektor i Lilla Edet? Du blir en del av en organisation som värdesätter delaktighet, engagemang och nytänkande - med korta beslutsvägar och stort fokus på utveckling.
Vi arbetar nära varandra i en miljö där samarbete och samverkan är avgörande för att nå bästa möjliga helhetsresultat. Här får du chansen att bidra till att Lilla Edet fortsätter utvecklas som Göta Älvdalens pärla.
Hos oss samlas både teknisk och service verksamhet samt myndighetsutövning. Enheterna som ingår i sektorn är Stadsmiljö, Miljö och bygglov, Kost, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Avfall och återvinning. Nu söker vi en engagerad verksamhetsutvecklare som vill bidra till hållbar utveckling, effektiva arbetssätt och god kvalitet i våra tjänster.Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare får du ett brett och strategiskt uppdrag. Du arbetar nära sektorchef, enhetschefer och kollegor inom kommunen för att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag och driva utvecklingsfrågor. Rollen är både analytisk och samordnande - du bidrar till struktur, kvalitet och helhetstänk i sektorns arbete med grunduppdrag, utveckling och investeringar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ta fram och presentera beslutsunderlag, analyser och ärenden till ledningsgrupp och nämnd.
• Driva och samordna lokalstrategiska frågor för ändamålsenliga och resurseffektiva lokaler
• Leda utredningar kopplade till tekniska frågor inom vatten och avlopp, avfall och återvinning, stadsmiljö, fastighetsförvaltning, samt kost och lokalvård.
• Vara en resurs i arbetet med kontinuitetsplanering och beredskap
• Samordna och utveckla sektorns styrning- och ledningssystem samt internkontroll
• Delta och/eller leda utvecklingsprojekt och förbättringsinitiativ inom samhällssektorn.
• Representera sektorn i interna och externa samverkansforum Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken, utvecklingsdriven, analytisk och samarbetsinriktad. Du har förmåga att se både detaljer och helhet och trivs med att omsätta komplex information till tydliga och användbara beslutsunderlag.
Vi ser gärna att du har:
• Relevant högskoleutbildning inom teknik, samhällsplanering, naturvetenskap, offentlig förvaltning eller liknande
• Erfarenhet av kvalificerat utrednings- och analysarbete, gärna i offentlig sektor
• God förståelse för kommunal verksamhet och beslutsprocesser
• Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och lösningsorienterat
• Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift samt vana vid digitala verktyg
• Erfarenhet av styrning- och ledningssystem, internkontroll eller projektledning är meriterande
• Kunskap i VA-verksamhet är särskilt värdefull
I denna rekrytering väger personlig lämplighet tungt - vi söker dig som är resultatorienterad, har ledarskapsegenskaper och som bidrar till ett gott arbetsklimat. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets kommun
(org.nr 212000-1496) Arbetsplats
Sektor Samhälle, Sektorsstöd Kontakt
Ivana Egert 0520-659898 Jobbnummer
9642571