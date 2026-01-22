Verksamhetsutvecklare till Sektor funktionshinder
2026-01-22
Vill du arbeta i ett spännande uppdrag där du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten inom Sektor funktionshinder? Då ska du söka tjänsten som Verksamhetsutvecklare hos oss.
Sektor funktionshinder har cirka 1 200 medarbetare och är en av två sektorer inom Vård- och omsorgsförvaltningen. I rollen som Verksamhetsutvecklare ingår du i sektorsledningen och är organisatoriskt placerad direkt under Sektorchefen. Du blir en del av ett kompetent team bestående av verksamhetsutvecklare, Kvalitetsansvariga, verksamhetschefer, metodutvecklare, forskare och sektorchef. Tjänsten är nyinrättad och kommer initialt, och under en längre period, att ha ett särskilt fokus på verksamhetsutveckling med utgångspunkt i den arbetsmiljöutredning som nyligen genomförts i sektorn.
Din placering är på Krondikesvägen 60 men du kommer också arbeta på våra andra arbetsplatser i centrala Östersund. Arbetet omfattar kontorstider, 40 timmar i veckan, med möjlighet till flexibel arbetstid.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ditt nya jobb
I rollen som Verksamhetsutvecklare får du en strategisk nyckelroll med stort handlingsutrymme och möjlighet att göra verklig skillnad. Ditt uppdrag är att initiera, leda och följa upp förändrings- och utvecklingsarbetet kopplat till arbetsmiljöutredningen och den framtagna arbetsmiljöhandlingsplanen, med särskilt fokus på chefers arbetsmiljö. Du driver kvalitetshöjande insatser utifrån arbetsmiljöhandlingsplanen, ansvarar för uppföljning och tar vid behov fram väl underbyggda beslutsunderlag. Även andra arbetsuppgifter kopplade till verksamhetsutveckling kan komma att ingå, utöver arbetsmiljöhandlingsplanen.
Du kommer också att arbeta med omvärldsbevakning för att ta del av, inspireras av och dra lärdomar från andra aktörer som genomfört liknande uppdrag. I rollen kan det också bli aktuellt att representera sektorn i samverkan och i olika forum. Som stöd i ditt arbete använder du flera system, bland annat Ciceron, som används för effektiv hantering av dokument och ärenden, Canea, ett ledningssystem för rutiner samt Stratsys, som fungerar som stöd i verksamhetsplaneringen.
Som medarbetare i sektorsledningen arbetar du i nära samverkan med sektorchefen, dina kollegor inom sektorsledningen och övriga chefer i verksamheten. Du är både ett strategiskt och operativt stöd samt en viktig samarbetspartner.
Hos oss möter du en arbetsgivare som värdesätter delaktighet och vill att du ska utvecklas. Vi erbjuder möjligheter att växa både på djupet och bredden.
Vanliga arbetsuppgifter
• Initiera, leda och följa upp förändrings- och utvecklingsarbete med utgångspunkt i arbetsmiljöhandlingsplanen.
• Ta fram väl underbyggda beslutsunderlag.
• Genomföra omvärldsbevakning.
• Representera sektorsledningen i samverkan och i olika interna och externa forum.
• Använda och arbeta i de digitala systemen Ciceron, Canea och Stratsys.
• Fungera som både strategiskt och operativt stöd i organisationen.
Din kompetens
Krav
• Högskoleutbildning med tydlig inriktning mot socialt arbete eller beteendevetenskap alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att arbeta med ledningsstöd. Ex. Verksamhetsutvecklare eller Kvalitetsansvarig.
• Erfarenhet av att ha arbetat i ledande befattning och med arbetsmiljöfrågor.
• Goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet.
• Erfarenhet av arbete i systemen Ciceron, Canea och Stratsys.
• Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du ser möjligheter i förändring, tänker lösningsorienterat och har förmåga att snabbt ställa om när det behövs. Du har en god helhetssyn, förstår din roll i sammanhanget och agerar alltid med verksamhetens bästa i fokus.
Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och är en lyhörd och engagerad lagspelare. Genom tydlig kommunikation, respekt och samarbetsvilja bidrar du till ett positivt arbetsklimat och goda relationer. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat och effektivt sätt.
Som person är du stabil och trygg, även i perioder med högt tempo eller förändrade krav. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete, hålla tidsramar och fokusera på rätt saker. Du är initiativtagande, har ett starkt engagemang i det du gör och bidrar med energi, entusiasm och en positiv inställning som stärker både motivation och teamkänsla. Du är lojal mot verksamheten och agerar i linje med gemensamma mål, beslut och riktlinjer.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kontakt
Facklig företrädare för Vision
Elisabeth Larsson elisabeth.larsson@ostersund.se Jobbnummer
9699753