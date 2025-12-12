Verksamhetsutvecklare till Samhällsbyggnad
2025-12-12
Vill du vara med och driva förvaltningens utveckling av arbetssätt, struktur och långsiktiga processer? Vi söker en verksamhetsutvecklare till ledningsstaben som vill arbeta strategiskt med att stärka organisationens förmåga att nå sina mål. Hos oss får du arbeta nära chefer och ledning och tillsammans med funktioner som digitaliseringsutvecklare, analytiker och arbetsplatsstrateg skapa förutsättningar för hållbara arbetssätt, tydliga processer och god samordning. Rollen passar dig som trivs i förändring, tycker om att utveckla organisationer och vill bidra till en professionell och välfungerande styrning. Uppdraget varierar över tid, vilket gör rollen både utvecklingsinriktad och meningsfull för dig som trivs i en roll där människor, processer och verksamhetens långsiktiga mål möts.
Om rollen
Som verksamhetsutvecklare i ledningsstaben arbetar du med förvaltningens övergripande utvecklingsfrågor. Rollen är strategisk och handlar om att bidra till strukturer, processer och arbetssätt som stärker organisationens förmåga att nå sina mål. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med stabsfunktioner och chefer och är en viktig länk mellan ledningens inriktning och verksamheternas behov. Uppdraget styrs av förvaltningens mål, omvärldsbevakning och pågående utvecklingsområden och varierar därför över tid.
I rollen kommer du bland annat att:
• driva, samordna och facilitera utvecklings- och förändringsprocesser
• bidra till att ta fram, utveckla och implementera nya arbetssätt
• stödja chefer i förändringsarbete och utveckling av arbetsformer
• identifiera förbättringsområden och medverka i förvaltningens långsiktiga utvecklingsplanering
• arbeta med frågor kopplade till kvalitet, intern styrning och organisatorisk utveckling
• samarbeta tätt med digitaliseringsutvecklare, analytiker, arbetsplatsstrateg och andra specialister
• leda workshops, dialoger och processer som stödjer en mer effektiv och sammanhållen verksamhet
Du är en person som trivs i en roll där du får kombinera analys, struktur, samarbete och utvecklingsarbete. Du har lätt för att bygga relationer, skapa förtroende och föra arbetet framåt i dialog med andra. Du värderar kvalitet, tydlighet och struktur och är trygg i att driva processer även när ramarna inte alltid är färdigställda.
Du känner igen dig i dessa egenskaper:
• Flexibel - ser möjligheter i förändring och anpassar arbetssätt efter situation
• Strukturerad - skapar ordning och tydlighet i utvecklingsprocesser
• Samarbetsinriktad - bygger goda relationer och leder genom dialog
• Initiativtagande - driver utveckling och tar ansvar för framdriftUtbildningsbakgrund
Högskoleutbildning om minst 180 hp inom områden som offentlig förvaltning, statsvetenskap, organisation/ledning, beteendevetenskap, sociologi, HR/personalvetenskap eller annan akademisk utbildning som ger kunskap om organisation, styrning, förändringsarbete och processutveckling.
Annat utbildningsområde kan bedömas likvärdigt om det ger motsvarande teoretisk grund för att arbeta strategiskt med verksamhetsutveckling i en komplex organisation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling, förändringsarbete eller processutveckling i komplexa organisationer. Du har arbetat nära chefer eller i en strategisk stabs- eller utvecklingsfunktion och är van att facilitera workshops, möten och dialogprocesser. Rollen kräver mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift, god systemvana och lätthet att ta till dig digitala arbetssätt samt kunskap om förändringsledning eller liknande utvecklingsmetodik.
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor eller annan regelstyrd verksamhet, och om du tidigare arbetat med att utveckla strukturer, rutiner, processer eller styrdokument. Erfarenhet av digitaliseringsarbete eller införande av nya arbetssätt är också värdefullt, liksom kännedom om organisations-, personal- eller kompetensutvecklingsfrågor.
Varför oss?
Samhällsbyggnad är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Här får du en unik möjlighet att arbeta strategiskt med utvecklingsfrågor som påverkar hela samhällsbyggnadsförvaltningen. Som en del av vår ledningsstab blir du del av ett kompetent team som arbetar med styrning, analys och utveckling på strategisk nivå. Tillsammans driver vi långsiktigt arbete inom områden som organisation, kvalitet, digitalisering, ekonomi och utvecklade arbetssätt.
Du blir en viktig del i en förvaltning med tydliga ambitionsnivåer och en politisk inriktning som betonar god service, effektiva processer och att förenkla för företag och medborgare. Hos oss får du en roll där du kan göra verklig skillnad, där uppdragen varierar över tid och där du får bidra till att skapa en modern, sammanhållen och hållbar verksamhet.
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-09
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10
