Verksamhetsutvecklare till säkerhetsavdelningen
Migrationsverket, Huvudkontor, Säkerhetsavdelningen / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor, Säkerhetsavdelningen i Stockholm
, Sundbyberg
, Norrköping
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverkets Säkerhetsavdelning är en del av huvudkontoret och har det övergripande ansvaret för säkerhet och beredskap i myndigheten.
Vid Säkerhetsavdelningen arbetar specialister med informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, krisberedskap och civilt försvar, internutredning, medarbetarskydd och övriga säkerhetsfrågor inom hela spannet från verksamhetsskydd till säkerhetsskydd.
Kansliet söker nu en verksamhetsutvecklare. Kansliet har arbetsuppgifter kopplade till verksamhetsplanering, handläggningsordning, beredningsgång, administration av avdelningens ärendehanteringssystem, att genomföra utredningar och andra uppdrag, ta fram beslutsunderlag till avdelningens chefer, samordna rapportering och skriva remissvar. Kansliet har också uppdrag inom säkerhetsskydd och är till stor del ingången för externa och interna frågor till avdelningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare blir du en nyckelperson inom avdelningens utvecklingsarbete, både i det långa och korta perspektivet. Ditt uppdrag är att tillsammans med verksamheten driva utveckling som stärker kvalitet, struktur och innovation. Du arbetar nära kollegorna på avdelningen samt med verksamheten i stort.
I din roll förväntas du fånga Säkerhetsavdelningens behov och omsätta dem till konkreta förändringsaktiviteter. Du kommer analysera verksamhetens processer, identifiera utvecklingsområden och leda arbetet med att ta fram nya, mer effektiva och hållbara arbetssätt. Du faciliterar dialoger och workshops, leder förbättringsprojekt och engagerar verksamheten i förändringsarbete. Kvalitet och ständiga förbättringar är centrala delar i uppdraget.
Arbetet präglas av högt tempo, bitvis korta deadlines och en stor variation av arbetsuppgifter. Du skapar struktur, identifierar förbättringsområden och förutsättningar för delaktighet och medverkar aktivt till en kultur av ansvarstagande och utveckling.
Vem är du?
Du är strukturerad, prestigelös och tydlig. Du arbetar mot uppsatta mål och har förmåga att se helheten och dess delar. Du är självgående och trygg i dig själv, uppvisar ett gott omdöme samtidigt som du skapar engagemang och bygger goda samarbeten. Du har en integritet och kan balansera viktig information och göra ställningstaganden.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på gott omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning (minst 120 hp) inom relevant område eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
- Flerårig erfarenhet av arbete som verksamhetsutvecklare
- Flerårig erfarenhet av offentlig verksamhet, främst statliga myndigheter
- Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
- Förståelse och kunskap om Migrationsverkets organisation och uppdrag
- Kunskap om och erfarenhet av Migrationsverkets interna processer
- Erfarenhet av arbete kopplat till säkerhet och relaterad lagstiftning
- Erfarenhet av att leda projekt eller utvecklingsarbete
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan bli aktuellt
Arbetstider: Förtroendearbetstid
Placering: Sundbyberg eller Norrköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.html.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 17 februari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-00384". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Säkerhetsavdelningen Kontakt
Hanna Karlström 010-2035779 Jobbnummer
9710518