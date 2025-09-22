Verksamhetsutvecklare till Sachsska sökes!
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset är vi 530 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en varm och trygg miljö för våra små och stora patienter.
Här finns allt från akutmottagning, slutenvård, specialistvård, öppenvård till neonatalvård. Vi erbjuder vård till barn i alla åldrar - från det minsta nyfödda barnet på neonatalen till den nästan vuxna tonåringen. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag, i en arbetsmiljö där omtanke och kompetens går hand i hand. Välkommen till oss - där varje liten och stor patient är vår största prioritet.
Nu söker vi dig som vill stödja och driva verksamhetsutveckling hos oss på Sachsska!
Din roll
Som verksamhetsutvecklare har du en central position där du är delaktig i att upprätta och följa upp vår verksamhetsplan. Du föreslår, initierar och driver kvalitets- och patientsäkerhetsarbete utifrån våra resultat, mål och indikatorer.
Du stödjer chefer och medarbetare i deras förbättringsarbete/förändringsarbete genom tex projektledning och coachning av förbättringsgrupper/omvårdnadsledare.
Du stöttar utveckling av nya arbetssätt generellt och även med koppling till digitalisering och nya vårdformer. Arbetet innefattar också att följa upp, analysera och utvärdera verksamhetens resultat.
Du ingår i verksamhetsområdets patientsäkerhetsgrupp och arbetar med vårt systematiska patientsäkerhetsarbete samt initierar och leder händelseanalyser.
Du är direkt underställd verksamhetsområdeschefen för Sachsska, ditt arbetsfält är hela verksamhetsområdet och du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp.
Du
- har en magister- eller masterexamen inom hälso- och sjukvård och lång klinisk erfarenhet, gärna av barn- och ungdomsvård
- har erfarenhet av eller intresse för verksamhetsutveckling
- kan driva förbättringsarbete strukturerat och målmedvetet
- har erfarenhet av patientsäkerhetsarbete
- har grundläggande utbildning i förbättringskunskap och patientsäkerhet
- kan arbeta självständigt, är proaktiv och nytänkande
- har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer
- är bra på att kommunicera och utrycker dig väl i tal och skrift
- har goda kunskaper i Microsoft Office (Word, Excel, och PowerPoint)
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
- Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
- Ett generöst friskvårdsbidrag
- Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
- Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande https://www.sodersjukhuset.se/jobba-pa-sos/personalpolicy/#under-din-foraldraledighet
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår https://www.sodersjukhuset.se/jobb-och-karriar/vardegrund-ledar--och-medarbetarsyn/ledar--och-medarbetarsyn/Publiceringsdatum2025-09-22Övrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5746". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södersjukhuset , Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Vo ledning Jobbnummer
9519472