Verksamhetsutvecklare till RIX enheten
2026-01-23
Enheten för RIX Affärsutveckling utökar! Vill du vara med och utveckla Sveriges avvecklingstjänst för betalningar i svenska kronor, RIX-systemet, som är systemet där banker och finansiella institut avvecklar sina betalningar? Välkommen att söka denna tjänst med fokus på verksamhetsutveckling inom betalningsfrågor.
VI ERBJUDER DIG
Hos oss får du kliva rakt in i centrum av samhällsekonomin och möjlighet att kombinera ditt intresse för verksamhetsutveckling med verklig samhällsnytta. Här får du intellektuella utmaningar, utveckling, kompetenta kollegor och ett meningsfullt arbete i en miljö som präglas av nyfikenhet, lärande och mod.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Som verksamhetsutvecklare på Enheten för RIX Affärsutveckling medverkar du i Riksbankens analys- och utvecklingsarbete inom betalningsinfrastrukturområdet, framför allt tjänsterna för betalningsavveckling. Du driver, leder och genomför, självständigt och tillsammans med andra, analys- och utredningsarbete kopplat till verksamheten. Det kan vara större uppdrag inom enheten eller stora avdelningsöverskridande projekt inom Riksbanken. Du representerar Riksbanken i externa forum nationellt och internationellt och samverkar med externa parter.
Att tillsammans med teamet säkerställa att Riksbankens tjänster för betalningsavveckling är rustat för morgondagens betalningsmarknad är en viktig utmaning som du kommer ställas inför. Fokus de kommande åren är arbetet med Europiska Centralbankens (ECBs) Target services och implementeringen av T2- och T2S-systemen samt vidareutvecklingen av TIPS.
DITT TEAM
Enheten för RIX Affärsutveckling ingår i Avdelningen för betalningar som har till uppdrag att tillhandahålla ett betalningssystem för avveckling av stora betalningar i Sverige, samordna krisberedskapen inom det centrala betalningssystemet samt att försörja landet med kontanter. Här kan du läsa mer om Riksbankens organisation.
Du ingår i Enheten för RIX Affärsutveckling som består av verksamhetsutvecklare, projektledare och rådgivare. Du arbetar också nära systemförvaltare, deltagaransvariga och operatörer för RIX-systemet som är organiserade i närliggande enheter. De interna kontaktytorna är flera, främst inom Avdelningen för betalningar, Avdelningen för finansiell stabilitet och Avdelningen för Innovation och Digitalisering.
MER OM DIG
Vi söker dig som har lägst en kandidatexamen inom ekonomi, juridik eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Vidare har du erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling, projektledning och/eller systemförvaltning inom svensk betalningsinfrastruktur, särskilt betalnings- och värdepappersavveckling, under flera års tid. Du är väl bekant med vilket utvecklingsbehov som finns inom området de närmaste fem till tio åren. Vi ser det som meriterande om du har djup kunskap om RIX-tjänsterna specifikt och god kunskap om Target Services och ECB och de nationella centralbankernas roller och samarbete.
Du är initiativtagande och flexibel och kan lätt anpassa dig till nya omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vidare är du strukturerad, kvalitetsmedveten, självgående och tar stort ansvar för ditt arbete. Du är en stabil person med gott omdöme som drivs av att leverera med hög kvalitet. Du kommunicerar och samarbetar smidigt samt delar gärna med dig av din kunskap till andra. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Placering: Huvudkontoret Klara, centralt i Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Som landets centralbank har vi en nyckelroll för individer, hushåll och företag i Sverige och i över 350 år har vi utforskat nya vägar för att vara i framkant - från kopparplåtmynt till AI. Oavsett om du är expert på data, ekonomi eller beredskap - är det med stolthet vi tar oss an våra uppdrag. Tillsammans arbetar vi för en låg och stabil inflation, bidrar till ett effektivt och stabilt finansiellt system och säkerställer att betalningar fungerar smidigt, även i kriser. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
INTRESSERAD?
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev inklusive relevanta betyg senast den 9 februari 2026. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Intervjuer genomförs löpande. Inledande intervjuer kan komma att påbörjas redan innan ansökningstidens utgång. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning.
Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Vi har valt annonseringskanaler och undanber oss försäljare av rekryteringstjänster och annonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Riksbank
(org.nr 202100-2684), http://www.riksbank.se/ Arbetsplats
Riksbanken Kontakt
Enhetschef
Dennis Levander Dennis.Levander@riksbank.se Jobbnummer
9702564