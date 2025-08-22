Verksamhetsutvecklare till Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverket / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
Vill du ha ett meningsfullt arbete där din kompetens bidrar till att stärka rättssäkerheten? Rättsmedicinalverket är expertmyndigheten som ger rättsväsendet underlag för viktiga beslut - från rättsmedicin och forensiska analyser till rättspsykiatriska utredningar. Oavsett om du arbetar i kärnverksamheten eller i en stödjande roll är du en del av något större: att bidra till ett rättssäkert samhälle.
Nu söker vi en verksamhetsutvecklare till samordningsenheten inom avdelningen för rättspsykiatri med placering i Stockholm eller i Göteborg.
Ditt uppdrag
Uppdraget innebär att arbeta med att analysera och systematiskt följa upp olika utfall inom verksamheten och med detta som bas sedan utveckla verksamheten.
I rollen ingår att arbeta med kvalitetsarbetet på avdelningen och att ingå i myndighetens kvalitetsledargrupp. I detta ingår att samordna, utveckla och följa upp kvalitetsarbetet inom avdelningen samt vara avdelningens primära kontaktyta gentemot huvudkontoret i kvalitetsfrågor.
Vidare kommer du att leda förändringsprocesser och verksamhetsutveckling och bidra till att omsätta idéer till praktiskt genomförbara arbetssätt genom att sätta upp mål och följa resultaten av förändringsarbetet. Du arbetar med både analytiska och operativa uppgifter och har en aktiv roll i projektledning kopplat till pågående och kommande utvecklingsområden.
Du kommer att vara en av två verksamhetsutvecklare och tillhöra avdelningens samordningsenhet men förutsätts också arbeta nära kärnverksamheten.Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
• Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig
• Erfarenhet av att driva projekt och utvecklingsprocesser inom verksamhetsutveckling
• En god pedagogisk förmåga
• En god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
Meriterande
• För tjänsten relevant arbetslivserfarenhet, exempelvis inom det rättspsykiatriska området alternativt inom rättskedjan
• Du har vana av att ta fram, tolka och arbeta med statistik som underlag
Personliga egenskaper och förmågor
I befattningen som verksamhetsutvecklare ställs höga krav på att du är självgående och initiativtagande i ditt arbete och kan omsätta verksamhetens behov i handling. Du har lätt för att samarbeta med andra och är intresserad av att arbeta med utvecklingsfrågor, förändrings, och förbättringsarbete. Du är strukturerad, analytisk och kvalitetsmedveten.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placering i Stockholm eller i Göteborg. Myndighetens enheter finns på olika orter i Sverige, varför resor i tjänsten kan förekomma. Det finns utifrån verksamhetens behov möjlighet att teckna enskild överenskommelse om distansarbete del av arbetstid. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll genom att kontrollera belastningsregister inför anställning. RMV tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 14 september 2025. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta enhetschef Kristin Andersson, tfn 010-483 49 99. Du kan också kontakta HR - specialist Bonde Svedberg tfn 010 483 48 98. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar sjuksköterskor, psykologer, rättspsykiater, socionomer, skötare, administratörer och många fler på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelningen för rättspsykiatri undersöker på uppdrag av domstol om en person som är misstänkt för brott begått detta under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Vi gör också riskbedömningar när livstidsdömda ansöker om tidsbegränsat straff. Avdelning för rättspsykiatri består av två rättspsykiatriska undersökningsenheter placerade i Stockholm och Göteborg samt enheten för samordning placerad vid huvudkontoret i Stockholm.
Det här gör vi:
Rättspsykiatri - Rättsmedicinalverket (rmv.se)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i denna rekrytering. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättsmedicinalverket
(org.nr 202100-4227), http://www.rmv.se Jobbnummer
9472150