Verksamhetsutvecklare till överförmyndarnämnden
Varbergs kommun, Överförmyndarförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Varberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Varberg
2025-09-26
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Överförmyndarförvaltningen i Varberg
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet och är en av kommunens obligatoriska verksamheter. Nämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn ska nämnden motverka rättsförluster för barn och för personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Utöver tillsyn ansvarar nämnden för att gode män och förvaltare får utbildning samt råd och stöd i sina uppdrag. Nämnden arbetar framför allt utifrån föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, lag om god man för ensamkommande barn, förvaltningslag och kommunallag.
Varbergs, Falkenbergs och Marks kommuner samarbetar i en gemensam överförmyndarnämnd; Överförmyndare i väst. Förvaltningen är förhållandevis liten med ett 15-tal anställda. Förvaltningen är placerad centralt i Varberg. Nämnden har även mottagningskontor i Falkenberg och Kinna.
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till överförmyndarnämnden. Vill du vara med och forma framtidens överförmyndarverksamhet?Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Tjänsten som verksamhetsutvecklare är nyinrättad och en förlängning av det digitaliseringsprojekt som pågått hos överförmyndarnämnden sedan 2024. Projektet har syftat till att skapa ett digitalt handläggningsflöde och tjänsten kommer initialt att innebära att arbeta vidare med de konkreta utvecklingsområden som identifierats inom ramen för projektet men som inte hunnit färdigställas. Det kommer bland annat att handla om att förenkla verksamhetsprocesser med fokus på digitalisering och effektivitet samt att förenkla för gode män och förvaltare i deras uppdrag. I tjänsten ingår systemförvaltning, optimering av verksamhetssystem, informationshantering, samordning av informationssäkerhet, support såväl internt som externt mot nämndens målgrupper, leverantörsuppföljning och kvalitetssäkring av information. Kort sagt förbättringsarbete för att skapa värde för medarbetare och de som är beroende av nämnden. Vi vill skapa en långsiktigt hållbar verksamhet, för det behöver vi effektivare processer med fokus på dem vi är till för.
Verksamhetsutveckling sker i förhållande till nämndens målgrupper. I vårt arbete är vi helt beroende av människor som vill lägga sin tid på att hjälpa andra och ta uppdrag som god man eller förvaltare. Arbetet innebär därför mycket kontakter med gode män och förvaltare. Utvecklingen som görs behöver i slutändan göra skillnad för dem som har en god man eller förvaltare.
Eftersom överförmyndarnämnden är en liten nämnd kommer rollen som verksamhetsutvecklare att vara bred med varierade uppgifter. Du kommer att arbeta nära nämndens handläggare och chef och du kommer i din roll som verksamhetsutvecklare att själv få genomföra praktiska arbetsmoment i syfte att möjliggöra utveckling. Det är även möjligt att du får stötta verksamheten i övrigt vid arbetstoppar.Kvalifikationer
Du har en samhällsvetenskaplig utbildningsbakgrund från högskola, alternativt motsvarande yrkeslivserfarenhet. Du har erfarenhet av politiskt styrd verksamhet och god förståelse för politisk styrning. Du har en hög IT-kompetens med erfarenheter från digitalisering av verksamheter. Erfarenhet av myndighetsutövning är ett krav.
Eftersom du väntas driva utveckling självständigt är det nödvändigt att du är självgående, analytisk och strukturerad. Din superkraft är att du har lätt för att se den större bilden samtidigt som du kan arbeta i små detaljer i syfte att förbättra.
För att lyckas i din roll behöver du vara en hjälpsam person som är lyhörd och kommunicerar på ett bra sätt, såväl skriftligt som muntligt. Du har lätt för att samarbeta, du är noggrann och ansvarskännande.
Det är önskvärt att du har goda kunskaper om överförmyndarnämndens verksamhetsområde då dess utvecklingsområden är specifika. Marknaden för verksamhetssystem inom överförmyndaren är liten och om du har goda kunskaper i något av dessa system så är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid önskade erfarenheter och personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279802". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Arbetsplats
Varbergs kommun, Överförmyndarförvaltningen Kontakt
Överförmyndarchef
Linda Jonsson linda.jonsson@varberg.se 0340-697643 Jobbnummer
9529495