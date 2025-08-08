Verksamhetsutvecklare till myndigheten
Är du trygg i socialtjänstens juridik och en person med passion för att driva förändring?
Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet av att driva utveckling och förbättringsarbete med stöd av förändringsledning och evidensbaserade metoder. Vi ser att du har din bakgrund inom myndighetsutövning och besitter djup kunskap om hur lagar påverkar arbetet i praktiken. Du har vana av att leda projekt och implementeringsarbete med ledningsgrupper och verksamheter. Du kommer representera myndighetsavdelningen i olika projekt och utvecklingsforum.
Om arbetsplatsen
Myndighetsavdelningen omfattar myndighetsutövning inom funktionsstöd och äldreomsorg, förebyggande arbete, bostadsanpassningsbidrag och utredning av välfärdsbrottslighet. Vi arbetar för att säkerställa att våra insatser utifrån gällande lagstiftning möter samhällets behov och bidrar till en trygg och inkluderande miljö för kommunens invånare.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team. Din fysiska arbetsplats kommer att vara på Maria Park.
Vad vi erbjuder
Vi värdesätter flexibilitet och självständighet, och vi tror på att ge våra medarbetare friheten att utforma sina arbetsdagar för att maximera effektivitet och välmående. Som anställd hos oss får du ett generöst friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år, vilket ger dig möjlighet att investera i din hälsa och ditt välbefinnande.Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
I din roll ingår att driva och leda omställningen till den nya socialtjänstlagen. Du implementerar nya arbetssätt och säkerställer att verksamheten uppfyller de nya lagkraven. Du kommer också parallellt att leda och delta i andra projekt och uppdrag.
Du förväntas analysera juridiska möjligheter för att hitta bästa lösningen för invånaren och att utveckla tjänster, processer och arbetsmoment därefter. Du ingår i myndighetsavdelningens ledningsgrupp och kommer att arbeta nära avdelningens verksamhetsutvecklare och jurist.
Samarbete i olika förvaltnings- och stadsövergripande sammanhang och nätverk kommer att vara en central del i din vardag.Kvalifikationer
Du har högskoleexamen inom socialt arbete, offentlig förvaltning, beteendevetenskap eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren finner lämplig.
Du har en djup förståelse för juridik i praktiken. I arbetet krävs sakkunskap inom myndighetsutövning och erfarenhet av att utveckla och förbättra myndighetstjänster.
För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av förändringsledning och vana vid att leda projekt och implementeringsarbete med ledningsgrupper och verksamheter. Du behöver också ha erfarenhet av att arbeta i olika förvaltnings- och stadsövergripande sammanhang och nätverk. Erfarenhet av att arbeta med invånarinvolvering är meriterande.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Som person är du prestigelös, hjälpsam, inkluderande och engagerad. Du har förmåga att analysera juridiska möjligheter och hitta lösningar som ryms inom lagens ramverk och du utgår ifrån att andra har goda intentioner och bemöter dem med förståelse och respekt. Du har förmåga att röra dig mellan forskning och juridik.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
För att vara rädda om varandras tid och förväntningar önskar vi att du anger löneanspråk och tillträdesdatum i din ansökan. Löpande urval sker och tjänsterna kan komma att tillsättas under publiceringstiden så vänta inte med att söka.
En tillsvidaretjänst samt ett vikariat, tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025 08 29
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Ersättning
