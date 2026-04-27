Verksamhetsutvecklare till museiavdelningen
Riksantikvarieämbetet är Sveriges myndighet för frågor om kulturarvet. Vi arbetar för att kulturmiljöer, kulturlandskap, kulturföremål och museer ska bevaras, användas och utvecklas. Vårt uppdrag styrs av regeringens mål för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet. Våra verksamheter finns i Visby, Stockholm och Tumba och vi bedriver även publik verksamhet vid besöksmålet Glimmingehus. Vi är cirka 250 anställda.
Museiavdelningen består av 6 enheter som främjar utveckling och samverkan på museiområdet och agerar pådrivande och stödjande i frågor som rör kulturföremål och museers arbete med att bevara, använda och utveckla kulturarv. Avdelningen ansvarar även för driften av Glimmingehus och Svensk museitjänst.
Enheten för museerna i samhället (Mis) ansvarar för samordning av museifrågor och för att sammanställa, förmedla och utveckla kunskap till stöd för museer. Enheten ansvarar även för arbetet med museer och regional utveckling, skydd av kulturegendom i händelse av kris och krig, tvärsektoriell samverkan i museifrågor och omvärldsbevakning.
Vi söker nu en engagerad verksamhetsutvecklare som vill vara med och driva utvecklingen av museernas roll som en central kraft i ett hållbart och demokratiskt samhälle. Din uppgift blir att synliggöra hur museerna, särskilt på regional nivå, fungerar som motorer för exempelvis tillväxt, bildning och social sammanhållning. Tillsammans med kollegor och externa partners analyserar och formar du framtidens förutsättningar för kulturarvets viktiga roll i samhällsbyggandet, och skapar broar mellan politiska mål och museernas unika och självständiga kunskapsuppdragPubliceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består bland annat i att leda och medverka i utvecklingsprojekt, bland annat för att stärka de regionala museernas position i arbetet med kulturmiljöfrågor, kulturarvsturism och övrig regional utveckling. Genom evidensbaserad information, analys och nätverksbyggande bidrar du aktivt till att kunskapen och intresset för museernas potential och deras samhällsuppdrag stärks hos exempelvis beslutsfattare och uppdragsgivare. Du kommer också att bereda och besvara remisser från regeringen och olika myndigheter, projektleda regeringsuppdrag samt organisera och facilitera möten och seminarier med berörda samverkansparter.
Din kompetens
Vi söker dig som har akademisk examen inom kulturarv och kulturmiljö, exempelvis med bebyggelseantikvarisk, kulturgeografisk, kulturanalytisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har erfarenhet av utvecklingsarbete i frågor som berör museernas uppdrag, roll och samverkan. Du behöver ha god förståelse för museistrukturen i Sverige och ha erfarenhet av strategiskt arbete med dessa frågor på museum eller inom kommun/region/länsstyrelse. Erfarenhet av uppdragsverksamhet eller kulturarvsturism är meriterande. Du uttrycker dig väl och obehindrat i såväl tal som skrift på svenska och engelska, har erfarenhet av kommunikativt arbete samt vana vid att representera din organisation i externa sammanhang. Du är noggrann, strukturerad och har god analytisk förmåga. Du är ambitiös och självständig men är samtidigt van vid att samarbeta brett, skapa nätverk och hållbara relationer. Du är prestigelös, nyfiken och öppen för utmaningar. Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 mån provanställning. Placering kan vara Visby eller Stockholm med möjlighet till distansarbete viss del av arbetstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-05-10. Märk din ansökan med diarienummer RAÄ-2026-1052. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksantikvarieämbetet
621 22 VISBY
Museiavdelningen, Museerna i Samhället
9876268