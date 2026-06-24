Verksamhetsutvecklare till Mo Gård (Mo LSS)
Mo LSS Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Finspång Visa alla organisationsutvecklarjobb i Finspång
2026-06-24
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Mo Gård är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag med snart 80 års samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, kombinerade funktionsnedsättningar och utmanande uttryckssätt. Vi erbjuder insatser enligt LSS till personer med kombinerade funktionsnedsättningar som har behov av anpassningar kring kommunikation och miljö. Mo Gård bedriver grupp- och servicebostäder samt dagliga verksamheter i Uppland, Södermanland, Östergötland och Skåne. Vårt fokus är alltid att se ur individens perspektiv. Genom kompetens, respektfullt bemötande, anpassning och omsorg skapar vi på Mo Gård förutsättningar till ett gott liv. Mo Gårds kärnvärden är Engagerade, Kreativa och Trovärdiga.
Är du socionom eller har motsvarande kompetens och vill arbeta med verksamhetsutveckling som gör verklig skillnad? Har du erfarenhet av LSS, sociallagstiftning och kvalitetsarbete – och trivs med att omsätta kunskap till konkreta förbättringar i verksamheten? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och stärker nu vår kvalitetsenhet med vår tredje verksamhetsutvecklare. Det här är en roll för dig som vill kombinera specialistkunskap med praktiskt utvecklingsarbete och som motiveras av att se resultatet av ditt arbete i verksamheten. Här får du möjlighet att arbeta nära chefer och verksamheter, bidra till hög kvalitet och samtidigt vara med och utveckla framtidens sociala omsorg.
Din kommande roll
Som Verksamhetsutvecklare inom vår LSS-verksamhet arbetar du nära verksamheter, chefer och specialistfunktioner i organisationen. Rollen kombinerar specialistkompetens inom LSS och sociallagstiftning med operativt utvecklingsarbete, där du bidrar till att säkerställa kvalitet, lagefterlevnad och långsiktig verksamhetsutveckling.
Vårt tvärprofessionella arbetssätt är en viktig framgångsfaktor och du kommer att arbeta med flera olika funktioner för att skapa bästa möjliga stöd för verksamheterna.
I rollen kommer du bland annat att:
• Ansvara för att bevaka förändringar inom LSS-lagstiftningen samt driva implementering och uppföljning av lagkrav i verksamheten.
• Samordna kontakterna med IVO, delta vid tillsyner och inspektioner samt stödja chefer och verksamheter inför, under och efter tillsynsprocesser.
• Initiera, leda och medverka i utredningar kopplade till kvalitets- och utvecklingsfrågor.
• Stödja verksamheter och chefer i kvalitetsutvecklingsarbete och förbättringsprocesser.
• Bidra till utveckling, implementering och uppföljning av arbetssätt, rutiner och processer.
• Medverka i organisationens systematiska kvalitetsarbete och bidra till att säkerställa hög kvalitet i våra verksamheter.
Det här är en roll för dig som uppskattar att arbeta i hela kedjan – från analys och utredning till implementering, uppföljning och verksamhetsnytta.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig.
Du har flerårig erfarenhet av arbete inom LSS eller annan närliggande verksamhet inom social omsorg. Du har god kunskap om sociallagstiftning och erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete i en verksamhet där lagkrav, kvalitet och individens behov står i centrum.
Vi ser det som särskilt meriterande om du har erfarenhet av:
• Tillståndsansökningar inom LSS.
• Tillsynsprocesser och samverkan med IVO.
• Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete inom social omsorg.
• Implementering av nya arbetssätt, rutiner eller processer.
• Utredningsarbete och analys.
Som person är du strukturerad, analytisk och drivande. Du har förmåga att självständigt driva frågor framåt samtidigt som du uppskattar att samarbeta med andra och bidra till gemensamma resultat. Du är kommunikativ, pedagogisk och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med både chefer, kollegor och andra samarbetspartners.
Du trivs i en roll där du får kombinera specialistkunskap med verksamhetsnära utvecklingsarbete och där du får möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat.
Vårt erbjudande
Hos oss får du en roll med stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Du blir en del av en kvalitetsenhet med bred specialistkompetens och ett nära samarbete mellan olika professioner.
Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll där du får arbeta med både bredd och spets. Här får du möjlighet att följa arbetet hela vägen – från identifierat behov och analys till genomförd förändring och uppnådda resultat.
Vi är en organisation med korta beslutsvägar, hög kompetens och ett starkt engagemang för de individer vi finns till för. Hos oss får du möjlighet att bidra till utvecklingen av verksamheter som gör skillnad varje dag.
Anställning
Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Fast månadslön och individuell lönesättning tillämpas.
Resor förekommer i tjänsten och B-körkort är ett krav.
Sista ansökningsdag är den 9 augusti. Vi kommer inte att påbörja urvalsarbetet under semesterperioden, men ser fram emot din ansökan redan idag!
Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig. Vi har dock inte full kapacitet att svara just nu, men vi gör vårt bästa att återkomma i mån av tid. Du kan i så fall mejla till oss (båda) via: johanna.bergstrand@mogard.se
(VD) samt louise.karlsson@mogard.se
(HR-Specialist) så svarar den av oss som har möjlighet.
Känner du igen dig i det vi söker och vill vara med och bidra till vår utveckling? Då ser vi med stor glädje fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mo LSS Aktiebolag
(org.nr 556440-6253), https://www.mogard.se/lediga-tjanster/
Norralundsvägen 13 (visa karta
)
612 44 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mo Gård - Rekryteringsprocesser, Mo Gård Stab Kontakt
Louise Karlsson louise.karlsson@mogard.se 010-4716600 Jobbnummer
9977411