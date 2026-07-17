Verksamhetsutvecklare Till Itsam
Skill Kompetenspartner AB / Organisationsutvecklarjobb / Linköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Linköping
2026-07-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om rollen
Som Verksamhetsutvecklare / Objektledare IT har du en central roll i att leda och utveckla våra förvaltningsobjekt inom framför allt Utbildning och Socialtjänst. Du fungerar som länken mellan verksamhet och IT och arbetar nära verksamhetsrepresentanter inom skola och socialtjänst för att omsätta behov till hållbara och effektiva digitala lösningar.
Rollen innebär ett stort kontaktnät där du samverkar med verksamhetsrepresentanter, styrgrupper, leverantörer och interna specialistfunktioner. Du driver utvecklingsfrågor, skapar struktur och bidrar till att våra medlemskommuner kan fortsätta sin digitaliseringsresa.
Du blir en del av ett team med tre andra verksamhetsutvecklare där ni tillsammans driver utveckling, delar erfarenheter och stöttar varandra i arbetet. Här får du kollegor att bolla idéer med och möjlighet att bidra med dina perspektiv i ett engagerat och kompetent team.
Du ansvarar bland annat för att:
Säkerställa styrning genom giltiga avtal med systemleverantörer
Leda och samordna IT-relaterade aktiviteter kopplade till teknik, säkerhet och systemförvaltning
Vara sammankallande för objektledargruppen, planera möten, sätta agendor och säkerställa dokumentation och informationsspridning
Följa upp och rapportera status, resultat och utveckling inom dina objekt till styrgrupper och portföljledning
Ta fram budgetunderlag, följa upp och göra prognoser tillsammans med ekonomiansvarig
Driva verksamhetsutveckling och förändringsarbete kopplat till digitalisering
Stötta verksamheterna i förändringsresor och bidra till att användare och chefer får rätt förutsättningar att lyckasPubliceringsdatum2026-07-17Profil
Vi söker dig som trivs i gränslandet mellan verksamhet och IT. Du har förmågan att se helheten, förstå hur olika system och processer hänger ihop och samtidigt skapa förtroendefulla relationer med människor omkring dig.
Du tycker att teknik är spännande, även om du inte behöver vara teknisk specialist. Det viktiga är att du förstår teknikens möjligheter och kan omsätta dem till verksamhetsnytta.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av objektledning, verksamhetsutveckling eller liknande samordnande roller
Erfarenhet från kommun, myndighet eller annan offentlig verksamhet
Vana att arbeta med styrning, samverkan och förändringsledning
Erfarenhet av att leda möten, koordinera aktiviteter och skapa framdrift
Förmåga att kommunicera med både verksamhet, ledning och tekniska specialister
Erfarenhet av PM3 eller liknande förvaltnings- och styrmodeller är meriterande
Som person är du strukturerad, kommunikativ och relationsskapande. Du tycker om att ta ansvar, skapa ordning och få människor att arbeta mot gemensamma mål.
Om Itsam
Kommunalförbundet Itsam ansvarar för den kommunala IT-verksamheten i de fem medlemskommunerna Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Vi är cirka 40 medarbetare som bland annat arbetar med service och support av IT-utrustning samt drift inom områdena system, nät och telefoni.
Vårt uppdrag handlar om att tillmötesgå medlemskommunernas behov av IT-tjänster och leverera dessa på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi arbetar tillsammans för att möta samhällets krav på ökad tillgänglighet. Genom ett kommunikativt förhållningssätt stödjer vi de kommunala verksamheterna i deras övergång till e-förvaltning. För att möta dessa krav och förväntningar bedriver vi ett processtyrt utvecklingsarbete.
Itsams ändamål är att ta tillvara medlemskommunernas gemensamma möjligheter och genom samverkan skapa förutsättningar för utveckling, digitalisering och tillväxt. Genom gemensamma IT-lösningar och ett effektivt resursutnyttjande bidrar vi till bättre service för invånarna och högre kvalitet i kommunernas verksamheter.
Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete, utveckling och samhällsnytta står i fokus. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till att framtidens kommunala service blir ännu bättre.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Itsam med Skill. Har du frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta rekryterare Sofie Ilhed, sofie.ilhed@skill.se
, 0790-062888.
Med hänsyn till semestertider kommer urvalet att påbörjas tidigast vecka 32.
Välkommen med din ansökan!
#LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7859183-2106243". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
10005810