Verksamhetsutvecklare till globalt företag
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2026-06-26
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, Solna
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Verksamhetsutvecklare till globalt företag
Vill du spela en nyckelroll i ett globalt bolag – och samtidigt vara med och utveckla framtidens processer och arbetssätt? Är du analytisk, lösningsorienterad och vågar utmana med nya idéer? Då kan detta vara rollen för dig!
Skicka in din ansökan redan idag!
Om rollen
Som verksamhetsutvecklare inom digitalisering arbetar du projektbaserat med att identifiera, prioritera och utveckla processer inom hela organisationen.
Du driver digitaliseringsinitiativ från idé till implementering och arbetar med:
Analys och prioritering av processer ("Shark Tank backlog")
Processkartläggning, förbättring och effektivisering
Digitaliseringsarkitektur och lösningsdesign
Kundintegrationer
Dataanalys och visualisering (t.ex. Power BI)
Implementering, utbildning och förändringsledning
Du har många kontaktytor och samarbetar nära bl.a. kundservice, sälj, projektteam och internationella kollegor.
Är du rätt person för rollen?
Vi söker dig som har ett starkt driv och ett genuint engagemang för verksamhetsutveckling. Du motiveras av att arbeta i en föränderlig miljö där du får ta ansvar, driva initiativ framåt och skapa konkreta resultat. Med ett analytiskt förhållningssätt har du en naturlig förmåga att identifiera förbättringsmöjligheter och omsätta dem till lösningar som gör verklig skillnad.
Du arbetar självständigt och strukturerat, samtidigt som du tar fullt ägandeskap för dina uppgifter och leveranser. Din nyfikenhet gör att du snabbt sätter dig in i nya områden, och du trivs med att utmana både arbetssätt och perspektiv. Du är noggrann i ditt arbete och har ett öga för detaljer, men tappar aldrig helheten eller affärsnyttan ur sikte. Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet som verksamhetsutvecklare, IT-projektledare, produktägare eller liknande
Vana att jobba med data och digitala verktyg som t.ex Power BI/Automate
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis IT, systemutveckling, industriell ekonomi eller business management
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Det är ett extra plus om du har:
Erfarenhet av kundservice
Erfarenhet av arbete med större prisanalysprojekt
Kunskaper i finskaOm företaget
Vår kund är ett världsledande företag inom smörjmedel med över 90 års erfarenhet och ett sortiment på över 10 000 produkter. Du blir en del av den nordiska organisationen och samarbetar nära kollegor i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Om Framtiden
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och brinner för att göra skillnad i människors liv. Vi matchar rätt talang med rätt företag – och skapar långsiktiga relationer.
För denna tjänst blir du inledningsvis anställd hos oss på Framtiden.
Rekryteringsprocess
1. CV-granskning
2. Telefonintervju
3. Personlighets- och logiktest
4. Kompetensbaserad intervju
5. Referenstagning
6. Slutintervju och beslutAnställningsvillkor
Placering: Stockholm Södra
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider
Urval sker löpande – så skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52797_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
118 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Denitsa Zheleva denitsa.zheleva@framtiden.com Jobbnummer
9981588