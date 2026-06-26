Verksamhetsutvecklare till globalt företag

Framtiden i Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2026-06-26


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Verksamhetsutvecklare till globalt företag

Vill du spela en nyckelroll i ett globalt bolag – och samtidigt vara med och utveckla framtidens processer och arbetssätt? Är du analytisk, lösningsorienterad och vågar utmana med nya idéer? Då kan detta vara rollen för dig!

Skicka in din ansökan redan idag!
Om rollen

Som verksamhetsutvecklare inom digitalisering arbetar du projektbaserat med att identifiera, prioritera och utveckla processer inom hela organisationen.

Du driver digitaliseringsinitiativ från idé till implementering och arbetar med:
Analys och prioritering av processer ("Shark Tank backlog")

Processkartläggning, förbättring och effektivisering

Digitaliseringsarkitektur och lösningsdesign

Kundintegrationer

Dataanalys och visualisering (t.ex. Power BI)

Implementering, utbildning och förändringsledning

Du har många kontaktytor och samarbetar nära bl.a. kundservice, sälj, projektteam och internationella kollegor.

Är du rätt person för rollen?

Vi söker dig som har ett starkt driv och ett genuint engagemang för verksamhetsutveckling. Du motiveras av att arbeta i en föränderlig miljö där du får ta ansvar, driva initiativ framåt och skapa konkreta resultat. Med ett analytiskt förhållningssätt har du en naturlig förmåga att identifiera förbättringsmöjligheter och omsätta dem till lösningar som gör verklig skillnad.
Du arbetar självständigt och strukturerat, samtidigt som du tar fullt ägandeskap för dina uppgifter och leveranser. Din nyfikenhet gör att du snabbt sätter dig in i nya områden, och du trivs med att utmana både arbetssätt och perspektiv. Du är noggrann i ditt arbete och har ett öga för detaljer, men tappar aldrig helheten eller affärsnyttan ur sikte.


Publiceringsdatum
2026-06-26

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet som verksamhetsutvecklare, IT-projektledare, produktägare eller liknande

Vana att jobba med data och digitala verktyg som t.ex Power BI/Automate

Eftergymnasial utbildning inom exempelvis IT, systemutveckling, industriell ekonomi eller business management

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande
Det är ett extra plus om du har:
Erfarenhet av kundservice

Erfarenhet av arbete med större prisanalysprojekt

Kunskaper i finska

Om företaget
Vår kund är ett världsledande företag inom smörjmedel med över 90 års erfarenhet och ett sortiment på över 10 000 produkter. Du blir en del av den nordiska organisationen och samarbetar nära kollegor i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Om Framtiden

Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och brinner för att göra skillnad i människors liv. Vi matchar rätt talang med rätt företag – och skapar långsiktiga relationer.
För denna tjänst blir du inledningsvis anställd hos oss på Framtiden.

Rekryteringsprocess

1. CV-granskning
2. Telefonintervju
3. Personlighets- och logiktest
4. Kompetensbaserad intervju
5. Referenstagning
6. Slutintervju och beslut

Anställningsvillkor
Placering: Stockholm Södra

Omfattning: Heltid

Start: Enligt överenskommelse

Arbetstider: Kontorstider

Urval sker löpande – så skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52797_JOB".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
118 27  STOCKHOLM

Arbetsplats
Framtiden AB

Kontakt
Denitsa Zheleva
denitsa.zheleva@framtiden.com

Jobbnummer
9981588

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