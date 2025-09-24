Verksamhetsutvecklare Till Fmlog
Försvarsmakten / Organisationsutvecklarjobb / Östersund Visa alla organisationsutvecklarjobb i Östersund
2025-09-24
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Östersund
, Sollefteå
, Härnösand
, Älvdalen
, Vindeln
eller i hela Sverige
Är du en ordningsam och strukturerad person med intresse för verksamhetsutveckling? Då kan du vara Försvarsmaktens logistiks nästa verksamhetsutvecklare. Vi söker nu en verksamhetsutvecklare som vill vara en viktig del av vårt team och bidra till att skapa effektiva och välfungerande logistiska flöden. Verksamheten är ibland intensiv och det krävs att du kan prioritera och hitta lösningar, även när vägen framåt inte alltid är helt tydlig. På avdelningen arbetar vi som ett team och stöttar varandra vid hög arbetsbelastning, så du bör vara flexibel och redo att hjälpa till med andra arbetsuppgifter vid behov. Som verksamhetsutvecklare blir du en nyckelspelare i att stötta våra chefer över flera orter i landet. Din vardag blir omväxlande och utvecklande där du är med och skapar förutsättningar för Försvarsmaktens tillväxt och utveckling.
Om enheten
Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) Försörjningsenheten växer och bygger nu upp en ny verksamhet i Östersund där du kommer vara en del i att skapa en robust verksamhet. Du får möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Du kommer arbeta på FMLOG Försörjning som anskaffar, lagerhåller, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten i alla beredskapsnivåer. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter runtom i hela Sverige, det innebär att produktion, planering och kundsupport också är viktiga delar i vårt arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare kommer du att ha varierande arbetsuppgifter som syftar till att skapa goda förutsättningar för att bygga, utveckla och stödja både den dagliga och den långsiktiga verksamheten tillsammans med avdelningen. Din roll är att identifiera, samordna och leda utvecklingsarbetet. Du kommer arbeta praktiskt med verksamhetsutvecklande aktiviteter, utredningar och analyser vilket förutsätter att du har en god administrativ förmåga och kommunikativt förhållningssätt. Du ska stödja med underlag, initiera utvecklingsområden inom verksamhetens olika uppdrag och vara ett stöd för avdelningschef och ledningsgrupp inför beslut. Huvuddelen av denna tjänst kommer att ha tyngd på organisation och logistik.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på motsvarande sätt gärna med påbyggnad med logistik
• Dokumenterad erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet
• B-körkort för manuell växellåda
• God förmåga och vana att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
För att passa in i rollen ska du ha ett stort självständigt driv med struktur och erfarenhet av att vara motorn i utvecklingsarbetet. Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer och du har en förmåga att leda andra mot gemensamt mål. Du har ett analytiskt metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt med ett högt kvalitetsmedvetande, tillsammans med en lojal och positiv attityd. Flexibilitet är en förutsättning, eftersom varierande arbetsuppgifter förekommer och förändrade omständigheter inträffar. Du kan och vill verka både operativt och strategiskt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet inom logistik och lager
• Erfarenhet av arbete i förändringsprocesser och projektledning
• Kunskap i Försvarsmaktens stödsystem (VIDAR, PRIO, LIFT)
• Erfarenhet av Försvarsmakten
• Erfarenhet av projektledning på statlig myndighet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort: Östersund.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Mikael Söderström eller Stefan Hedenström.
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Amanda Näslund.
Fackliga företrädare
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga personer ovan nås via växeln 0589-40400.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-13. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9523853