Verksamhetsutvecklare Till Fmlog Försörjning Mitt
Är du intresserad av att arbeta med verksamhetsutvecklade frågor inom Försvarmaktens logisktik, då är det här en spännande tjänst för dig!
Hos FMLOG Försörjning Mitt får du möjlighet att arbeta med arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata. Du kommer arbeta på FMLOG Försörjning som anskaffar, lagerhåller, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter runtom i hela Sverige, det innebär att produktion, planering och kundsupport också är viktiga delar i vårt arbete.
Om avdelningen
Stabsavdelningens uppgifter är att ge stöd som underlättar ledning, styrning och beslutsfattande genom stabsmetoder i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Vi ska bidra genom sakkunskap, omvärldsbevakning, konsekvensanalys och beslutsunderlag.
Vi stödjer enhetens ledning och avdelningar i vårt gemensamma arbete att utveckla enhetens verksamhet där utmaningarna varierar i takt med att Försvarsmakten förändras såväl i närtid som på längre sikt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare kommer du som del av en grupp, dela ansvar att driva kvalitet-,process och utvecklingarbete. Du kommer arbeta med utveckling av arbetssätt, samordning, processer, kartläggningar och analyser. Du är en viktig nyckelfunktion och du kommer att vara ett nära stöd till enhetens ledningsgrupper, avdelningar och andra roller. Du kommer arbeta praktiskt med verksamhetsutvecklande aktiviteter, utredningar och analyser vilket förutsätter att du har en god administrativ förmåga, kommunikativt förhållningssätt och gärna har en vana av att skriva mer formella dokument på ett tydligt sätt. Du ska stödja med underlag, initiera utvecklingsområden inom verksamhetens olika uppdrag och vara ett stöd för ledningsgrupp inför beslut. I tjänsten kan också andra tillfälliga arbetsuppgifter ingå. Arbetet medför resor inom landet.
Vi söker en verksamhetsutvecklare med uppgiften att:
• Leda och samordna pågående utvecklingsarbeten
• Representera enheten i utveckling inom Försvarsmakten
• Planera och genomföra utveckling inom enheten
• Stödja i uppföljning och analys av verksamheten
• Samordna kvalitets- och verksamhetsutvecklande funktioner inom enheten
• Söka, analysera information och föreslå förbättringar
• Facilitera och sammanhålla workshops
Kvalifikationer
• Akademisk utbildning gärna inom logistik, tjänstedesign, projektledning alternativt utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Officepaketet
• B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande
• Erfarenhet från projektledning, leda grupper och utvecklingsuppdrag
• Erfarenhet från stabsarbete
• Erfarenheter från förändringsledning
• Erfarenhet kring metoder och verktyg inom processutveckling, problemlösning och verksamhetsutveckling
• Erfarenhet att jobba i Visio och liknande processplaneringssprogram
• Erfarenhet av att skriva i rapportformat för mer formella dokumentPubliceringsdatum2026-01-02Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss tror vi att du är självgående, strukturerad, lösningsorienterad med förmåga att se helhetsperspektiv samt att du har lätt för att knyta kontakter. Vi tror också att du kan arbeta ensam likväl som i grupp. Du behöver känna dig trygg i att ha ansvar och driva vissa uppgifter självständigt. Du har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt och kan genomföra dina åtaganden så de ger resultat. Du har ett högt kvalitetsmedvetande, tillsammans med en lojal och positiv attityd. Det är viktigt för dig att handla i enighet med fattade beslut och mål. Flexibilitet är en förutsättning, eftersom varierande arbetsuppgifter förekommer och förändrade omständigheter inträffar. Du kan och vill verka både operativt och strategiskt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten)
• Placeringsort Arboga
• Tillträde snarast enl överenskommelse
Vill du veta mer om befattningen och/eller rekryteringsprocessen kontakta Johanna Raland.
Fackliga representanter:
OFR/S Håkan Antonsson
SACO Pernilla Kjellgren
SEKO Ola Andersson
Samtliga nås på tel 0589-40400 (vx)
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-29
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
