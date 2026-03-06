Verksamhetsutvecklare till flera orter
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
HR-avdelningen har i uppgift att skapa förutsättningar för ett verksamhetsdrivet, professionellt, tillgängligt och likvärdigt HR-stöd inom Polismyndigheten. Avdelningen ansvarar för myndighetens övergripande arbete inom bland annat kompetensförsörjning, kompetensutveckling, rekrytering och bemanning, arbetsgivarpolitik/avtal, chef- och medarbetarskap, arbetsmiljö och kultur.
Enheten för kompetensutveckling har ett ansvar för kompetensutveckling och lärande i Polismyndigheten inklusive genomförandet av strukturerad fort- och vidareutbildning samt annan utbildning som Polismyndigheten är ansvarig att anordna enligt lag eller förordning (ex. utbildning för ordningsvakter).
Gruppen för Chefsutveckling och Chefsförsörjning arbetar med att skapa en långsiktig, sammanhållen och hållbar chefsförsörjning som bidrar till att chefer har relevant förmåga och förutsättningar för uppdraget. Vi arbetar med att tydliggöra hur chefsutveckling och chefsförsörjning hänger ihop genom hela chefsresan: från att väcka intresse för chefsuppdrag, till att utveckla, stödja och behålla chefer över tid. Arbetet utgår från myndighetens gemensamma krav, förväntningar och mål för chefer och ledarskap.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare inom Chefsutveckling och Chefsförsörjning ansvarar du för att strategiskt och operativt utveckla, samordna och kvalitetssäkra organisationens arbete med att attrahera, utveckla och behålla chefer. Du driver och utvecklar sammanhållna processer, metoder och insatser som stärker organisationens chefsförsörjning och säkerställer ett långsiktigt, hållbart och verksamhetsanpassat ledarskap. I rollen ingår att initiera, leda, genomföra och följa upp utvecklingsinsatser, utbildningar och program samt att säkerställa att dessa utgår från verksamhetens behov och övergripande strategiska mål.
• Strategisk och operativ utveckling vilket innebär utveckling, implementering och vidareutveckling av metoder, processer, modeller och arbetssätt inom chefsutveckling och chefsförsörjning.
• Planera, leda och samordna utvecklingsinsatser, utbildningar, program och uppdrag inom området. Följa upp, analysera och utvärdera genomförda insatser samt föreslå förbättringsåtgärder.
• Samverka med HR, ledning och verksamhet för att säkerställa relevans och förankring.
• Vara ett kvalificerat stöd och rådgivare till chefer och ledning inom chefs- och ledarutveckling.
• Bidra till strategisk planering inom chefsutveckling och chefsförsörjning genom att ta fram analyser, beslutsunderlag, rapporter och presentationer.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Akademisk examen inom HR, personalvetenskap, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig och aktuell erfarenhet av att leda och driva komplext verksamhets- och utvecklingsarbete, så som metodutveckling eller chefs-och ledarskapsutveckling.
• Aktuell erfarenhet av förändringsledning genom att självständigt ha planerat, lett, genomfört och följt upp förändringsarbete exempelvis genom att utveckla nya arbetssätt, metoder eller stödja chefer i förändringsprocesser.
• Vana att arbeta med uppföljning och analys
• God digital kompetens
• Goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du även har:
• Tidigare chefserfarenhet, företrädesvis från de senaste åren
• Arbetat inom offentlig eller statlig verksamhet
• Goda kunskaper inom Excel
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Norrköping, Stockholm, Malmö eller Göteborg.
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Verksamhetsutvecklare
Tester kan eventuellt bli aktuellt i denna process.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
