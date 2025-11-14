Verksamhetsutvecklare till Ersta sjukhus
2025-11-14
Om arbetsplatsen Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund - att se hela människan. Med anor från 1851 har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukvårdsenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat.
Ersta sjukhus fortsätter att utvecklas, och vi söker nu en verksamhetsutvecklare som vill bidra till att forma och driva vårt utvecklingsarbete framåt. Det här är en roll för dig som trivs i en komplex miljö, med högt tempo och stort utrymme att påverka.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som verksamhetsutvecklare på Ersta sjukhus är du en nyckelperson i att driva och samordna utvecklingsarbetet utifrån sjukhusets vision, värdegrund och strategiska mål. Du ansvarar för att leda sjukhusets utvecklingsportfölj samt leda prioriterade utvecklingsprojekt i syfte att utveckla verksamheter, flöden och arbetssätt som stärker kvalitet, tillgänglighet och effektivitet - alltid med patienten i centrum.
Du rapporterar till sjukhusets operativa chef och kommer att ha ett tätt samarbete med sjukhusledning, stödfunktioner och verksamheter för att förverkliga idéer och omsätta strategier till konkreta resultat.
Du kommer bland annat att:
Samordna Ersta sjukhus utvecklingsportfölj, inklusive prioritering och uppföljning av projekt och externa samarbeten
Leda förbättrings- och utvecklingsprojekt i samverkan med berörda verksamheter
Utveckla metoder, processer och strukturer för planering och uppföljning av sjukhusets utvecklingsarbete
Stödja förändringsledning genom att facilitera delaktighet, kommunikation och implementering i linjeorganisationen
Ge stöd till styrgrupper och ledning i prioritering, struktur och uppföljning av utvecklingsinsatser
Omvärldsbevaka trender och inom hälso- och sjukvård, innovation, digital utveckling och processutveckling i syfte att identifiera utvecklingsbehov.
Vem är du?
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och har lätt för att växla mellan strategiska och operativa perspektiv. Du är resultatorienterad och ser snabbt vad som behöver göras och tar initiativ för att driva arbetet framåt.
Som person är du proaktiv, uthållig och har hög integritet. Du trivs i samarbeten, har god kommunikativ förmåga och en naturlig förmåga att bygga förtroende. Du har en positiv och professionell framtoning och drivs av att skapa värde - både för verksamheten och samhället.
Du delar Erstas värdegrund om att se människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning, exempelvis som civilekonom, civilingenjör eller motsvarande
Gedigen erfarenhet av verksamhets- eller affärsutveckling i komplexa organisationer
Minst 5 års projektledarerfarenhet
Programledarerfarenhet, eller motsvarande samordnande roll
Stark analytisk förmåga och vana att omsätta data till insikter och beslutsunderlag
Erfarenhet av arbete nära ledningsgrupper eller högre beslutsfattare
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel och PowerPoint
Meriterande:
Erfarenhet från sjukvårdssektorn eller annan kunskapsintensiv verksamhet
Erfarenhet av att leda innovationsarbete eller samverkan mellan interna och externa parter
Erfarenhet av datadrivet arbetssätt, inklusive analys- eller visualiseringsverktyg som Power BI
Erfarenhet av att leda digitaliseringsprojekt, inklusive AI-baserade lösningar
Övrigt om rekryteringen
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Martin Tegnér, Operativ chef, martin.tegner@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Fiona Cameron, SACO, fiona.cameron@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.erstadiakoni.se
Ersta diakoni
Martin Tegnér martin.tegner@erstadiakoni.se
9606251