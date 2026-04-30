Verksamhetsutvecklare till ekonomienheten
Avdelningen för ekonomi och styrning
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
Ekonomienheten är en del av Ekonomiavdelningen på Region Uppsalas ledningskontor och utgör regionens shared service center för ekonomiadministration. Enheten har 45 medarbetare och erbjuder tjänster inom redovisning och fakturahantering, kvalificerat ekonomiskt stöd till regionens verksamheter samt ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av regionens ekonomisystem(Unit4/Agresso).
Korrekta och välfungerande ekonomiprocesser är förutsättningen för allt vi levererar. Genom att hålla hög kvalitet, säkerställa regelefterlevnad och ha kontroll på våra flöden kan vi ge rätt rapportering och god service till regionens verksamheter - varje dag, utan undantag.
Digitalisering, automatisering och standardisering är centrala för att möta de krav och förväntningar vi ser framför oss. Vi skapar nu en helt ny utvecklingsfunktion på enhetsnivå och söker en verksamhetsutvecklare som vill vara med och bygga upp den. Du får direkt inflytande över funktionens metoder och arbetssätt - i nära dialog med enhetschef och ledningsgrupp.
Ditt uppdrag
Som verksamhetsutvecklare är du en samordnande och drivande kraft i enhetens utvecklingsarbete. Du fokuserar på de förbättringsinsatser som spänner över flera delar av verksamheten eller kräver förändringar i systemstöd, det vill säga där samordning och gemensam prioritering behövs. Förbättringar inom en enskild grupps ansvarsområde äger och driver respektive chef.
Du arbetar nära enhetschef, gruppchefer och medarbetare. Rollen innebär att koordinera och facilitera - medan genomförande och införande sker i linjen. I praktiken innebär det att du bland annat:
• samordnar och strukturerar enhetens gruppöverskridande utvecklingsportfölj, inklusive beredning av beslutsunderlag
• leder processkartläggningar och utvecklar gemensamma metoder och arbetssätt
• ansvarar för att driva utvalda projekt från start till genomförande
• driver på en ökad och mer strukturerad användning av digitala verktyg inom enheten
Vi söker dig som har:
• relevant högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet
• flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling och/eller projektledning i en komplex verksamhet
• dokumenterad erfarenhet av att leda förändringsarbete från behov till införande
• praktisk erfarenhet av processkartläggning
• god förståelse för digitala systemstöd i administrativa processer
Det är meriterande om du har erfarenhet av portföljstyrning. Vi ser också positivt på praktisk erfarenhet av att använda språkmodeller som stöd i arbetsrollen.
Som person är du strukturerad och analytisk och har förmågan att omvandla oklara behov till konkreta beslutsunderlag. Du är samarbetsorienterad och trygg i att leda utan formellt linjemandat, kommunikativ och pedagogisk.
Vi erbjuder
Hos oss får du en strategiskt viktig roll med stor påverkan på hur enheten utvecklar arbetssätt, processer och digitala stöd. Vi drivs av värderingarna tillsammans, omtänksam och positiv - och varje förbättring vi gör i våra ekonomiprocesser bidrar i förlängningen till bättre vård, kollektivtrafik och samhällsutveckling för länets invånare. Här kan du göra skillnad på riktigt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %). Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Rekryterande chef: marcus.gordard@regionuppsala.se
, 0767 24 89 72
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
