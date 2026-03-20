Verksamhetsutvecklare till Akutkliniken
Vill du vara med och utveckla framtidens akutsjukvård? Akutkliniken söker en verksamhetsutvecklare som vill bidra till hög kvalitet, effektivt resursutnyttjande och ökad patientsäkerhet.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare på Akutkliniken har du ett övergripande ansvar för klinikens förbättringsarbete där du får en central roll i att forma klinikens arbetssätt, processer och samarbetsformer. Du hanterar en stor bredd av frågor som rör bemanning, organisation och patientsäkerhet.
I rollen arbetar du som processledare i olika arbetsgrupper där du skapar struktur, driver dialog och leder grupperna framåt i gemensamma utvecklings- och förbättringsprocesser. Du samarbetar nära verksamhetschef och är en aktiv part i ledningsgruppens arbete med strategiska frågor. Tillsammans med medarbetare och ledningsgruppen analyserar du underlag, fångar upp behov samt idéer och omsätter dessa till konkreta utvecklingsinsatser som bidrar till verksamhetens långsiktiga mål. De metoder och arbetssätt ni tar fram tillsammans baseras på bland annat på forskning och beprövad erfarenhet.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom exempelvis beteendevetenskap, civilingenjör eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen är det av stor vikt att du har erfarenhet av processledning/förändringsledning. Har du erfarenhet av att delta i ledningsgrupp samt har arbetat inom offentlig verksamhet tidigare är det meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med och bearbeta statistik, detta har du i sådant fall gjort i Excel eller annat likvärdigt program.
Du är en trygg och tydlig kommunikatör som uttrycker dig engagerande i olika sammanhang och anpassar budskapet efter mottagare och situation. På så vis förmedlar du budskap som såväl engagerar som skapar förståelse. Genom din goda samarbetsförmåga bygger du tillitsfulla relationer och skapar ett inkluderande klimat där ni tillsammans når gemensamma mål. Tillsammans gör dessa egenskaper dig till en stabil och drivande kraft i verksamheten.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en stark analytisk förmåga där du snabbt kan sätta dig in i komplexa frågor och dra välgrundade slutsatser som stödjer verksamhetens mål. Du arbetar strukturerat och prioriterar ditt arbete med gott omdöme. Med en utvecklad helhetssyn förstår du hur olika delar hänger ihop och kan göra avvägningar som skapar värde för verksamheten som helhet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/432".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040)
Region Östergötland Kontakt
Rekryterande chef Pamela Mårdh Arkler pamela.mardh.arkler@regionostergotland.se 010-1043503
