Verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan
2025-12-22
Härnösand
Mark
Sollefteå
Timrå
Härnösand
Sollefteå
Örnsköldsvik
Sundsvall
Vill du gå till jobbet och känna att du gör skillnad på riktigt, varje dag?
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund med verksamhet i alla Sveriges kommuner. Vi erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vill du gå till på jobbet och känna att du gör skillnad på riktigt, varje dag? Sök till oss!
Om jobbet
Som verksamhetsutvecklare arbetar du med att driva och utveckla verksamhet inom en mängd olika områden. Det är en utåtriktad tjänst där du organiserar praktiska förutsättningar för att bedriva kurser, studiecirklar och kulturaktiviteter utifrån behov och intressen. En stor del av arbetet innebär även att förvalta kontakter med samarbetsorganisationer samt att skapa kontakter med nya organisationer och föreningar. Fokus kommer att ligga på områdena funktionsrätt och landsbygdsutveckling.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
självständigt planera och organisera kurser, studiecirklar och kulturaktiviteter,
utforma utbildningar och processleda grupper,
upprätthålla goda och hållbara relationer med våra samarbetsparter,
rekrytera, stödja och utveckla cirkelledare,
administrera verksamheten i vår databas Gustav
Vi söker dig som minst har en gymnasieexamen, har erfarenhet inom folkbildning och har arbetat med processledning tidigare. Självklart delar du SV:s värdegrund om allas lika värde och rättigheter.
Du behöver ha goda grundläggande datorkunskaper med förmåga att snabbt lära dig nya program och teknik. Tjänsten innebär en del resor i hela länet och kräver därför körkort och tillgång till egen bil.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du vara handlingskraftig, ta initiativ och aktivt söka utmaningar. Ingen dag är den andre lik och du behöver trivas med olika typer av arbetsuppgifter och klara av att hålla i flera olika uppdrag parallellt.
Du har en god samarbetsförmåga genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet och kan anpassa dig för att hitta win-win-lösningar. Vidare är du utåtriktad och socialt aktiv, har lätt för att skapa nya relationer och har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Jobbet kan innebära en del problemlösning och du behöver ha förmåga att snabbt lösa problem utan att missa de långsiktiga strategierna.
Vi erbjuder dig
ett meningsfullt jobb där du gör skillnad för samhället och dess medborgare
stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter
stor frihet att själv lägga upp ditt arbete utifrån givna ramar
målstyrd arbetstid vilket innebär att du har frihet att utifrån arbetets krav förlägga din arbetstid
jobb i en organisation med ett prestigelöst och härligt gäng som gärna delar med sig av sin kunskap
Placeringsort: Kramfors, alternativt Örnsköldsvik.
Omfattning: 100 %. Vikariat på cirka ett år med eventuell möjlighet till förlängning. Vi tillämpar provanställning.
Jobbstart: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
