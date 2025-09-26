Verksamhetsutvecklare skola-arbetsliv
2025-09-26
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Som - Verksamhetsutvecklare skola-arbetsliv - på utbildningsförvaltningen arbetar du för samtliga skolor men tjänsten utgår från Falkenbergsskolan. Falkenbergsskolan är en F-9-skola som ligger i centrala Kalmar.
Publiceringsdatum2025-09-26
Dina arbetsuppgifter innefattar att:
* Utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv (privat och offentlig sektor samt civilsamhället).
* Utveckla samverkan mellan utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret/tillväxt- och näringslivsenheten.
* Etablera samverkan med arbetsplatser där elever kan genomföra prao samt upprätthåller kontinuerlig kontakt med arbetsplatserna.
* Deltar på nätverksträffar med syftet att knyta kontakter med arbetsplatser/potentiella prao-platser.
* Administrerar kommunens webbaserade verktyg (samverka.nu) för att samordna och effektivisera samverkan med arbetsplatser, förmedling av praoplatser och andra arbetslivskontakter för grundskolor som arbetsplatsbesök, SAO - studiemotiverande arbetslivsorientering, etc.
* Skapar och förmedlar inloggningsuppgifter till eleverna i samverka.nu.
* Förmedlar, granskar och godkänner arbetsplatsernas riskbedömningar.
* Samverkar med skolornas studie- och yrkesvägledare, sammankallar till regelbundna möten.
* Arbetar, i samverkan med planeringssekreterare (på förvaltningskontoret) och skolornas studie- och yrkesvägledare, fram och uppdaterar kommungemensamma dokument, exempelvis: dokument till verksamhetshandboken och informationsmaterial riktat till: arbetsplatser, lärare, elever och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som har högskoleexamen, exempelvis inom kommunikation, marknadsföring, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har några års relevant yrkeserfarenhet motsvarande ovanstående beskrivning av arbetsuppgifter. Du har insikt i hur en politiskt styrd organisation fungerar liksom insikt i kommunal verksamhet, främst inom skolväsendet (förskola, grundskola och gymnasieskola). Du är van att arbeta i Office-och Googleprogram och du ser WORD/EXCEL/POWERPOINT som naturliga verktyg i ditt arbete. Tjänsten kräver även att du har god förmåga att utrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som är en självgående person, lösningsfokuserad och flexibel. Det är av stor vikt att du har ett starkt inre driv, samt ett stort engagemang för och en vilja att se möjligheterna till förbättringar, när det gäller skola- och arbetslivsfrågor.
Du är en person som tycker om att ha många kontaktytor - vara spindeln i nätet - samt bidra till att skapa och upprätthålla goda relationer. Det är av stor vikt att du trivs i sociala sammanhang och kan ha en fot i arbetslivet och en fot i skolans värld. Nu har du möjlighet att bygga och skapa någonting bestående för Kalmar kommun.
Rollen motsvarar i mångt och mycket en projektledarroll, där du behöver kunna se sammanhang och prioritera rätt frågor. Du förstår den långsiktiga betydelsen av en god samverkan mellan skola och arbetsliv att kunna ta elevernas perspektiv och koppla ihop helheter och delar, framtid och nutid.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga kompetenser. Hos oss får du möjlighet till ett flexibelt arbetstidsschema. Möjlighet finns till arbete hemifrån, delar av veckan. B-körkort behövs i tjänsten och tillgång till egen bil är en fördel.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
