Verksamhetsutvecklare sektor bildning
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Brinner du för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete på datadriven grund? Då kan det här vara jobbet du söker!
Inom sektor bildning samlas kommunens förskolor och skolor, liksom ansvar för köpta platser inom gymnasie- och vuxenutbildning. Sektorn omfattar även kulturverksamhet, kulturskola, bibliotek, Fritidsbanken och stöd till föreningslivet. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet genom hela livet.
Som verksamhetsutvecklare blir du en del av den centrala administrationen inom Enheten för utveckling och stöd. Här arbetar bland annat skolskjutshandläggare, barnomsorgshandläggare, administratörer, systemförvaltare och verksamhetscontroller. Enhetens uppdrag är att stödja och utveckla verksamheterna genom kvalificerad administration, analys och samordning. Vi strävar efter att vara en framåtlutad sektor i en utvecklingsorienterad kommun. Nu söker vi en verksamhetsutvecklare med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och datadrivna analyser.
Din roll
I rollen som verksamhetsutvecklare blir du en viktig drivkraft i vårt kvalitets- och
utvecklingsarbete. Du stödjer sektorchef, verksamhetschefer och rektorer genom att ta
fram analyser, skapa strukturer och bidra med underlag för välgrundade och
databaserade beslut.
Du får möjlighet att arbeta både strategiskt och verksamhetsnära i ett långsiktigt
förändringsarbete där ditt analytiska perspektiv och din förmåga att omsätta data till utveckling gör konkret skillnad för elever, medarbetare och ledning.
I rollen ingår att:
• Bistå med kvalificerat och strukturerat analysstöd till sektorchef, verksamhetschefer och rektorer för att stärka och utveckla verksamheten.
• Utveckla och implementera effektiva strukturer, rutiner och verktyg för insamling, analys och
visualisering av data.
• Bidra till att ta fram välgrundade beslutsunderlag som stödjer politiska, ekonomiska och
verksamhetsmässiga beslut.
• Säkerställa att rektorer har tillgång till kvalitetssäkrade dataunderlag för att kunna fokusera på
pedagogiskt ledarskap och utveckling.
• Följa upp mål, resultat och likvärdighet inom utbildningsverksamheten samt presentera analyser och förslag till förbättringar.
• Samordna och kvalitetssäkra processer för datadriven skolutveckling som bygger på fakta och
analys.
• Utbilda och stötta medarbetare i att använda datadrivna metoder och verktyg för
verksamhetsutveckling.
• Bidra till att skapa en kultur där analys, systematik och utveckling är centrala delar av arbetet.
• Driva kommunövergripande utvecklingsinsatser i samverkan med exempelvis Göteborgsregionen (GR), högskolor och universitet.
• I uppdraget ingår att följa upp nya regelverk och aktuell forskning inom bildningsområdet.
• Delta i relevanta nätverk för kvalitetsutveckling, till exempel inom Göteborgsregionen (GR), i syfte att utbyta och dela med dig av erfarenheter och kunskaper.
Vem är du?
Du har relevant akademisk utbildning, gärna inom pedagogik, statsvetenskap, ekonomi,
statistik eller motsvarande.
Du har erfarenhet av att arbeta med datadriven verksamhetsutveckling, analys och
kvalitetsarbete.
Erfarenhet från utbildningsverksamheter är ett krav.
Du besitter god analytisk förmåga och vana att arbeta med kvalificerade analyser,
statistik och faktabaserade rapporter.
Du har förmåga att skapa struktur och rutiner i komplexa verksamheter och att omsätta
analyser till praktiskt utvecklingsarbete.
Du är kommunikativ och pedagogisk, med förmåga att samarbeta tvärfunktionellt och
stötta chefer och medarbetare i förändringsarbete.
Du är initiativrik, lösningsorienterad och van att driva utvecklingsprocesser
självständigt.
Du har mycket god digital kompetens och erfarenhet av att använda digitala verktyg för
analys och visualisering av data.
Hos oss får du en möjlighet att arbeta med både strategiska och operativa frågor inom skolutveckling och kvalitetsarbete. Vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang – tillsammans tar vi nästa steg mot en ännu bättre förskola och skola för alla!
Vad vi erbjuder
En god och trivsam arbetsmiljö, i centrala Lilla Edet med närhet till kollektivtrafik och en vacker miljö vid Göta Älv.
Utvecklingsmöjligheter via kommunalförbundet GR och andra aktörer.
Goda förmåner som friskvårdsbidrag, flextidsavtal och möjlighet till distansavtal.
Ett nära ledarskap och en personlig och trivsam arbetsplats.
Vid anställning behöver du kunna uppvisa giltig ID-handling.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets Kommun
(org.nr 212000-1496), https://www.lillaedet.se/
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
463 30 LILLA EDET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Bildning, Sektorsstöd Kontakt
Karin Hallhagen Bagby karin.hallhagenbagby@lillaedet.se 0520-659714 Jobbnummer
10007711