Verksamhetsutvecklare säkerhet och beredskap
Borås kommun / Säkerhetsjobb / Borås
2026-02-06
Vill du bidra till att stärka Borås Stads förmåga inom verksamhetssäkerhet, säkerhetsskydd och beredskap? Är du analytisk, strukturerad och drivs av att utveckla verksamheter i komplexa miljöer? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) har tre inriktningar; Kunskap, Oegentligheter och korruption samt Säkerhet. Uppdraget är att försvåra och förhindra för kriminell verksamhet, korruption och oegentligheter att få fäste i Borås Stad. Vidare ingår även att stödja och driva nätverk, samarbeten och konkreta brottsförebyggande trygghetsskapande åtgärder och aktiviteter.
Säkerhetsenheten ansvarar för Borås Stads strategiska och övergripande säkerhetsarbete. I uppdraget ingår bland annat arbete med säkerhetsskydd, beredskap, samt civilt försvar. Säkerhetsenheten samordnar, stödjer och följer upp stadens verksamheter i säkerhetsrelaterade frågor. Säkerhetsenhetens arbete syftar till att skapa en trygg och säker miljö för alla boråsare, besökare och medarbetare.
Verksamhetsutvecklare säkerhet och beredskapPubliceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare är du en del av säkerhetsenheten och arbetar nära ledning, beredskapssamordnare och säkerhetssamordnare. Rollen är strategisk och utvecklingsinriktad med fokus på att skapa effektiva och kvalitetssäkrade arbetssätt inom säkerhetsenhetens ansvarsområden.
Arbetet bedrivs i ett växande verksamhetsområde som präglas av högt tempo, stor variation i arbetsuppgifter och periodvis korta deadlines. Du bidrar till struktur, tydlighet och långsiktig utveckling i en komplex och föränderlig omvärld.
I rollen som verksamhetsutvecklare kommer du bland annat att arbeta med:
Stödja avdelningens ledningsgrupp i det strategiska arbetet med verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering.
Handlägga ärenden i kommunens ärendehanteringssystem samt ta fram beslutsunderlag.
Bland annat skriva rapporter och remissvar.
Stödja och utveckla säkerhetsenhetens processer och arbetssätt.
Analysera verksamhetens processer, identifiera utvecklings- och förbättringsområden samt föreslå åtgärder.
Leda och samordna förbättrings- och utvecklingsprojekt samt representera och föredra verksamheten internt/externt.
Engagera och involvera verksamheten i förändringsarbete och skapa förutsättningar för delaktighet.
Handlägga säkerhetsskyddsarbetet inom Borås Stad.
Kvalitet, struktur och ständiga förbättringar är centrala delar i uppdraget. Du förväntas fånga upp säkerhetsenhetens samlade arbete och omsätta behov till tydliga processer och ändamålsenliga arbetssätt.
Övrig information
Tjänsterna är säkerhetsklassade, vilket innebär att vi kommer att genomföra en registerkontroll och en säkerhetsprövning med inplacering i säkerhetsklass för de personer vi ämnar anställa för tjänsterna. Kontrollen och prövningen sker enligt säkerhetsskyddslagen (1998:585) före anställning.
Svenskt medborgarskap kan ställas som krav för tillträde till säkerhetsklassade befattningar.Kvalifikationer
Du har en akademisk examen inom säkerhet, risk- och krishantering och minst 3 års erfarenhet av arbete med beredskap, säkerhet, civilt försvar och säkerhetsskydd inom offentlig sektor.
B-körkort är ett krav.
Meriterande erfarenheter är:
Strategiskt kontinuitets- och utvecklingsarbete.
Myndighetssamverkan.
Föreläsa, utbilda samt vara övningsledare.
Hantera motioner, remissvar och ta fram beslutsunderlag.
Du ska kunna arbeta självständigt, men också ha lätt för att arbeta tillsammans med andra samt ha en analytisk och planerande förmåga. Som person har du kommunikativa och pedagogiska egenskaper. Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt har en mycket god datorvana.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Lön enligt överenkommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "031:2026:003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Marcus Hjalmarsson 033-35 72 26 Jobbnummer
9727568