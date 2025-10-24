Verksamhetsutvecklare/PL
2025-10-24
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Arboga
, Nacka
, Finspång
, Eskilstuna
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Verksamhetsutvecklare/Projektledare för ett uppdrag som kombinerar verksamhetsutveckling och projektledning i lika delar. Arbetet bedrivs i projektliknande form med agilt arbetssätt och innebär ansvar för ett delprojekt där du leder ett team med både verksamhets- och IT-kompetenser.
Du arbetar nära produktägare och Scrum Master och bidrar med din expertis för att säkerställa att IT-produkten och verksamhetsprocesserna fungerar effektivt tillsammans. Rollen kräver förmåga att snabbt förstå befintliga processer och system, analysera arkitektur och identifiera utvecklingsmöjligheter som stödjer den långsiktiga målbilden.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna verksamhetsutveckling och IT-relaterade projekt
Modellera och beskriva processer samt definiera gränssnitt mot närliggande system
Föreslå och genomföra förbättringar där system, processer och avtal samverkar
Arbeta med MS Office, Enterprise Architect och Astrakan-metodik
Delta i analys av verksamhetsarkitektur och anpassning till nya lösningar
Samarbeta med leverantörer och hantera upphandlingar enligt LOUKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som verksamhetsutvecklare
Minst 3 års erfarenhet av projektledning inom systemutveckling i agila team
Minst 3 års erfarenhet av utveckling och förvaltning av utskicksprocesser
Minst 3 års erfarenhet av systemet PReS (inom de senaste 5 åren)
Erfarenhet av strategi- och verksamhetsutveckling kopplat till betal- och meddelandekanaler (Mina Meddelanden, eDi, e-avi, fysisk print)
Erfarenhet av offentlig upphandling enligt LOU
Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av verktyg för skapande av PDF-filer
Erfarenhet av Enterprise Architect
Erfarenhet av Astrakan-modellen
Start: 2026-01-19
Längd: Till 2028-01-19
Plats: Örebro (hybrid, 2-3 dagar på plats per vecka)
Om Rasulson Consulting
Om Rasulson Consulting

Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn.
