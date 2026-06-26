Verksamhetsutvecklare och partneransvarig - Tom Tits Experiment
Tom Tits Experiment Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Södertälje Visa alla organisationsutvecklarjobb i Södertälje
2026-06-26
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Till Tom Tits Experiment söker vi en verksamhetsutvecklare och partneransvarig med bakgrund inom naturvetenskap, teknik och/eller hållbarhet. Du är en inspiratör och kunskapsförmedlare som, precis som vi, är övertygad om att nyfikenhet och det lustfyllda lärandet inom naturvetenskap och teknik bidrar till ett mer demokratiskt och hållbart samhälle. Du kommer att vara drivande i hur vi kan kombinera verksamhetsutveckling och samhällsnytta genom strategiska samarbeten. Du kommer också att vara involverad i vår pedagogiska process, både strategiskt och operativt. Du representerar Tom Tits i olika sammanhang genom föreläsningar, workshopar och nätverkande.
Så här säger Åsa Ribbing, rekryterande chef om rollen:
Vi ser framför oss att du är en kreativ, idérik och nyfiken person med stort nätverk. Du ser möjligheter i samverkan med andra och du har ett starkt driv för att sprida kunskap och att göra skillnad. Viktigt för att trivas i rollen är att du gillar att jobba både strategiskt och operativt och att du tycker om att samarbeta.
Uppdrag och kompetenskrav
I rollen som verksamhetsutvecklare och partneransvarig ansvarar du för att utveckla strategiska samarbeten som bidrar till att stärka Tom Tits uppdrag och innovationskraft inom naturvetenskap och teknik, finansiering och långsiktiga relevans. Du arbetar både strategiskt och operativt med att identifiera, utveckla och förvalta samarbeten med företag, organisationer, kommuner, akademi och andra samhällsaktörer.
Organisatoriskt hör du till enheten Marknadsföring, affärsutveckling & försäljning men uppdraget är brett och genomsyrar stora delar av verksamheten. Rollen innefattar även ett pedagogiskt uppdrag där du, tillsammans med pedagoger på Tom Tits, arbetar för att säkerställa vetenskaplig förankring i utvecklingen av utställningar, skolprogram, eventaktiviteter och programverksamhet.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvar
Du:
driver det strategiska och operativa arbetet med partnerskap
ansvarar för processen för samarbetsprojekt – från idé till genomförande, projektledning och uppföljning med ansvar för att resultaten tas tillvara och bidrar till verksamhetens utveckling
arbetar operativt med ansökningar av bidrag och finansiering – kartläggning, projektledning och skrivande av ansökningar
representerar Tom Tits genom talaruppdrag, medverkan i branschforum, lokala, nationella och internationella nätverk
håller utbildning inom ramen för vårt pedagogiska uppdrag, i samarbete med Tom Tits pedagoger
Erfarenhet och egenskaper
Du är förtroendeingivande och har en egen stark motor. Du ser möjligheter och har alltid verksamhetens idé och värden i fokus. Du har din bas inom naturvetenskap, teknik och/eller hållbarhet, företrädesvis akademisk utbildning. Du upplevs som en inspiratör.
Vi tror också att du känner igen dig i följande beskrivningar:
Du har stark förmåga att bygga långsiktiga relationer och förtroende på hög nivå
Du är operativt handlingskraftig i kombination med strategisk höjd
Du har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Du är bra på att lyssna, fånga upp möjligheter och konkretisera idéer
Du har god förståelse för hur samarbeten kan skapa värde, relevans och hållbar utveckling i verksamheten
Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete
Du känner igen dig i Tom Tits kärnvärden: nyfiken, öppen, enkel, personlig och modig.
Om Tom Tits Experiment
Tom Tits Experiment är ett tvärvetenskapligt Science Center vars syfte är att skapa upptäckarglädje för alla genom att göra naturvetenskap, teknik och hållbarhet tillgängligt och lustfyllt. Utöver det är Tom Tits aktiva i lokala, nationella och internationella projekt med mål att stötta skolor inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Med drygt 60 anställda drivs utställningsverksamhet, utbildning för lärare, en egen förskola, restaurang, café, konferens och event samt butik.
På Tom Tits får du vara med från idé till verklighet – oavsett om det gäller program eller samarbeten. Det är en kreativ miljö där du får utrymme att påverka och där ditt arbete gör verklig skillnad. Tom Tits Experiment är en del av Telgekoncernen i Södertälje.
Mångfald inkludering och trygghet
Tom Tits är en arbetsplats med trygga anställningsvillkor. Du som anställd hos oss omfattas av kollektivavtal där försäkringar och pension ingår. Vi arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i våra rekryteringsprocesser till chefs- och specialisttjänster och vi genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla våra medarbetare.
Sista ansökningsdatum
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, senast 10 augusti, 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Tjänsten är placerad på plats i Södertälje.
Några frågor?
Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen? Då är det Åsa Ribbing, Chef marknadsföring affärsutveckling & försäljning, mailto:asa.ribbing@tomtit.se
du ska kontakta.
Fackliga kontakter är vision@telge.se
för Vision och Magnus Enderin för SACO, du når båda på 08-550 220 00.
Är du nyfiken på att läsa mer om oss?
Läs mer om Telge som arbetsgivare: https://www.telge.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om https://www.telge.se/om-telge/vara-bolag/tom-tits-experiment/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tom Tits Experiment Aktiebolag
(org.nr 556044-5131)
151 27 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Telge - Tom Tits Experiment Kontakt
Chef marknadsföring, affärsutveckling, försälj
Åsa Ribbing asa.ribbing@tomtit.se +46855026218 Jobbnummer
9980777