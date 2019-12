Verksamhetsutvecklare NBV Sydost, Kalmar - Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet - Speciallärarjobb i Kalmar

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet / Speciallärarjobb / Kalmar2019-12-21Vill du skapa förutsättningar för att genom folkbildningens metoder bidra till ett än mer demokratiskt samhälle? Är det i mötet med andra du får energi och lockas du av tanken av att få motivera och inspirera andra? Då kanske det är du som blir vår nya verksamhetsutvecklare i Kalmar.Vi söker dig som är självstartande, engagerad och har en relationsskapande positiv inställning.Ansvarsområden som verksamhetsutvecklareTillsammans med dina kollegor arbetar du för att utveckla och bygga upp relationer som leder till folkbildningsverksamhet med både medlems- och samarbetsorganisationer, föreningar och privatpersoner. Tillsammans med gruppen bygger du upp en attraktiv verksamhet där du är med i planeringen för uppstart av studiecirklar, annan folkbildning samt arrangerar kulturprogram. Folkbildningsverksamhet utgår från gruppens önskemål då all verksamhet är fri och frivillig, och du fungerar som en serviceperson som hjälper grupperna i sin utveckling framåt. Ditt arbetsområde är i första hand att arbeta inom Kalmar län varför ett nätverk inom detta geografiska område är meriterande.Självständigt planera, utveckla, förnya och organisera arbetet.Ansvara för den administration och marknadsföring som hör till din verksamhet.Introduktion av nya cirkelledare samt hålla cirkelledarutbildning nivå 1 vid behov.Arbeta för att NBV erbjuder verksamhet i hela regionen med tillhörande kommuner.Skapa och upprätthålla kontakter inom olika kommunala instanser och andra sociala verksamheter.Eget budgetansvar för den egna verksamheten samt både individuellt- och gemensamt ansvar för att nå avdelningens mål.Dina egenskaperDu trivs bäst i ett yrke där du på ett självständigt sätt träffar människor, knyter kontakter och utvecklar verksamheter parallellt med att du ansvarar för administrationen som hör till din verksamhet. Du är en driven, självgående och kreativ person med höga kvalitetskrav. Du är duktig på att prioritera och planera dina arbetsuppgifter för att nå dina mål i rätt tid och med kvalitet. Du är en utåtriktad person som är van att prata inför grupp. Din entusiasm och positiva inställning till samarbete skapar motivation och ett positivt arbetsklimat.Dina kvalifikationerDu är en "föreningsmänniska", gärna med ett stort nätverk, och det är meriterande med erfarenhet av folkbildningsverksamhet samt arbete inom ideella organisationer. Du har god organisationsförmåga och gärna erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är ekonomisk, kostnadsmedveten och känner dig trygg med att arbeta med budgetansvar. Du har god datorvana och kan hantera de flesta programmen i Microsoft Office.Vi vill att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och det är meriterande med ytterligare språkkunskaper och då gärna arabiska eller persiska. Eftergymnasial utbildning är även det en merit. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Då arbetet innebär resor till föreningar och grupper med eget ansvar ser vi att du är bekväm med ensamarbete.För att kunna arbeta inom NBV krävs att du delar vår värdegrund, vilket innebär att du är nykterist och är eller kan tänka dig att bli medlem i någon av våra medlemsorganisationer.Vad kan NBV erbjuda dig?Tjänsten är på heltid med 38,5 timmars arbetsvecka i genomsnitt. Vi har målstyrd arbetstid, varför du har stor frihet när det gäller att förlägga ditt arbete, och det förekommer arbete på kvällar och helger. Tjänsten innebär stor frihet under ansvar. Du får varierande och stimulerande arbetsuppgifter samt möjlighet att arbeta med inspirerande och kunniga kollegor.Tillgång till egen bil samt körkort är ett krav.Start 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse.Vi arbetar med löpande urval varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan tas endast emot via vårt rekryteringsverktyg.Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV, är Sveriges äldsta studieförbund och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vi lägger särskild vikt vid frågor som handlar om alkohol och andra droger, demokrati och föreningsliv.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2019-12-21MånadSista dag att ansöka är 2020-01-12Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet5017084