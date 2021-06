Verksamhetsutvecklare Musik/kultur - Sensus Studieförb - Kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Umeå

Sensus Studieförb / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Umeå2021-06-30I Sensus bejakar vi människans livslånga lust till utveckling och lärande. Människors bildning har både ett egenvärde och ett värde för samhället. Bildning är förmåga att tolka och reflektera, sätta samman kunskap till ny kunskap. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter skapar vi, och finns med där mötesplatser för bildning skapas och utvecklas.Tjänsten innebär kontakter med deltagare i bandverksamhet och andra musikkonstellationer, med föreningar och organisationer inom den breda kultursektorn såsom teater, konst, dans och litteratur, där du som verksamhetsutvecklare stöttar och bidrar med verksamhetsutveckling utifrån vårt folkbildningsuppdrag. Mer information om vår verksamhet finns på www.sensus.se Krav för tjänstenUtbildning motsvarande minst gymnasienivå.En bred bakgrund inom kultursektorn, t.ex. som aktiv kulturutövare, arrangör eller föreningsaktiv, gärna med ett kontaktnät i Västerbotten.B-körkort.Goda data och IT kunskaper.Egenskaper vilka förväntas av den som arbetar inom SensusÄr kreativ.Har god samarbetsförmåga.Har ett gott omdöme.MeriterandeMångfaldskompetens - att kunna ta tillvara olikheter både inom den egna organisationen och hos medlemsorganisationens ledare och deltagare.Kunskap om och erfarenhet av folkbildning.Har arbetat med, eller haft ansvar för verksamhetsplanering, budget och uppföljning.AnställningsvillkorTjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning, tillträde efter överenskommelse under hösten 2021. Vi har kollektivavtal mellan UNIONEN, Akademikerförbundet och FREMIA.2021-06-30Ansökningar behandlas löpande. Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2021.Frågor besvaras av enhetschef Torbjörn Ringdahl 070-462 4948Facklig representant för Unionen är David Bergquist 0730-775 182Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretagSensus önskar en mångfald av perspektiv, förmågor och erfarenheter bland de sökande.Ansök via www.sensus.se/ledigatjanster Varaktighet, arbetstidTills vidare 100%Fast MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-15Sensus Studieförb5838255