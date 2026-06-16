Verksamhetsutvecklare miljö och klimat
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen / Hälsoskyddsjobb / Ronneby Visa alla hälsoskyddsjobb i Ronneby
2026-06-16
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som Verksamhetsutvecklare har du ett brett och varierat uppdrag där du driver miljö- och klimatfrågor både inom kommunens organisation och i den geografiska kommunen. Du arbetar strategiskt med att utveckla hållbara planer och policys, samtidigt som du operativt genomför insatser och samordnar åtgärder.
Rollen innebär nära samverkan med politiker, tjänstepersoner, näringsliv och civilsamhälle för att stärka och driva kommunens miljö- och klimatarbete framåt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Leda utvecklingsprocesser och strategiskt miljöarbete: Ta fram och implementera kommunala miljö-, klimat- och energiplaner. Sammanställa och utveckla kommunens hållbarhetsbokslut.
• Vara sakkunnig och bidra till väl underbyggda beslut: Fungera som expert och rådgivare inom miljö- och klimatfrågor. Utarbeta beslutsunderlag för politiken i miljöstrategiska frågor. Hantera remisser och andra ärenden från interna och externa aktörer.
• Bygga nätverk och samverka med olika aktörer: Föra dialog med politiker, förvaltningar, kommunala bolag och externa parter för att driva kommunens miljö- och klimatarbete framåt. Delta i och utveckla lokala och regionala nätverk inom miljö- och klimatområdet.
• Analysera, följa upp och rapportera hållbarhetsarbetet: Utvärdera och följa upp kommunens miljömål och strategiska initiativ. Ta fram och presentera analyser samt rapporter som stödjer kommunens utveckling inom miljö och klimatKvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för miljö- och klimatfrågor och en strategisk förmåga att omsätta kunskap i konkreta åtgärder.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Högskoleutbildning inom miljövetenskap, biologi, samhällsplanering eller annat likvärdigt relevant område.
• Erfarenhet av att arbeta med miljö- och klimatarbete inom offentlig sektor, näringsliv eller forskning.
• Förmåga att arbeta strategiskt och processorienterat, samt driva utvecklingsprojekt.
• God förmåga att samarbeta och bygga nätverk med olika aktörer, både internt och externt.
• Mycket god kommunikationsförmåga, både skriftligt och muntligt.
• God datorvana och erfarenhet av Office-paketet.
• B-körkort är ett krav.
Meriterande
Det är en fördel om du har erfarenhet av att ta fram och implementera kommunala miljö- och klimatplaner, särskilt kopplat till biologisk mångfald, ekosystemtjänster eller naturvård. Kunskap om lagstiftning och regelverk inom miljöområdet, samt erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och hantera remisser, är också värdefullt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast.
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
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En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332004-2026-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter 0457-618000 Jobbnummer
9965428