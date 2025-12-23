Verksamhetsutvecklare med kundfokus
2025-12-23
Inom den Tekniska förvaltningen i Lidingö stad arbetar ungefär 45 personer. Vi arbetar med förvaltning och utveckling av kommunala vägar, parker, naturområden, avfall, trafik samt vatten och avlopp. Vi ansvarar för att utveckla trafik- och stadsmiljön för att skapa en trygg, hälsosam och attraktiv offentlig miljö i vår fina skärgårdskommun. Enheten för ekonomi och verksamhetsstyrning där du kommer att ingå ansvarar för att utveckla ekonomistyrnings- och verksamhetsstyrningsfrågorna för att skapa en effektiv förvaltning och organisation.
Rollen som verksamhetsutvecklare med kundfokus är en helt ny roll på enheten. Dina närmaste kollegor på enheten kommer att bli; verksamhetsstrateg och verksamhetsutvecklare, två controllers, nämndsekreterare och systemförvaltare. Den här rollen kommer att ha breda samarbetsytor både internt mot de andra enheterna på förvaltningen samt ingå i stadsövergripande nätverk.
Vill du vara med och skapa verklig skillnad för Lidingöborna? Var med och arbeta för en av de viktigaste målsättningarna för Lidingö stad som handlar om ett lyssnande ledarskap som möter Lidingöbornas behov. Tekniska förvaltningens verksamhet hanterar omkring 17 000 ärenden om året. Förvaltningens verksamhet syns och engagerar Lidingöborna.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vi söker en verksamhetsutvecklare med kundfokus som gemensam nämnare. Du får en nyckelroll i tekniska förvaltningen som innebär ett strategiskt ansvar för både kundärendehantering och kommunikation. Du kommer att driva utvecklingen av ärendehantering och proaktiv kommunikation genom att samordna verksamheters behov, kravställa och utveckla systemstöd, samt stödja processetablering i nära samverkan med de centrala kundcenter- och kommunikationsenheterna.
Du ansvarar för att förvaltningens processer tar helhetsansvar för kundresan, inklusive styrning, uppföljning och analys av insikter från kundärendehanteringen. Du blir en nyckelperson i att skapa strukturer och arbetssätt som stärker både kundrelationer och verksamhetens kommunikation. I denna roll får du möjlighet att påverka hela kundresan från första kontakt till uppföljning och analys.Kvalifikationer
Vi söker dig som är samarbetsorienterad och relationsinriktad, med en professionell och serviceinriktad inställning. Du har utmärkta kommunikativa färdigheter, både muntligt och skriftligt, och förstår värdet av proaktiv kommunikation. Du är lyhörd, självständig, lösningsorienterad och har förmågan att analysera och agera med fokus på resultat.
Vi söker dig som har flera års kvalificerat arbete inom verksamhetsstyrning/verksamhetsutveckling eller motsvarande. Högskoleexamen om minst 3 år inom samhällsvetenskap, pol.kand, offentlig förvaltning, management, kommunikation eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har:
* Arbetat inom kommunal sektor
* Arbetat inom teknisk verksamhet
* Arbetat med kundperspektiv, kundresor
* Erfarenhet av processutvecklingsprojekt, processledning, processvisualiseringsverktyg
* Arbete med kvalitetsledning, ISO 9000, förbättringsverktyg
* Erfarenhet av innovationsverktyg och processer, till exempel tjänstedesign, strategisk framsyn
* Erfarenhet/ kunskap i Microsoft 365 power plattform
Brinner du för att skapa effektiva processer som möter invånarnas behov då är detta din chans att bidra till ett lyssnande ledarskap och en verksamhet i framkant.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
