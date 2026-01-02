Verksamhetsutvecklare med inriktning ISU
2026-01-02
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Att jobba i Värmdö kommun innebär det bästa av två världar - den naturnära småstadskänslan, bara ett stenkast från storstadspulsen.
Kollektivt i rusningstrafik tar det ca 30 minuter med direktbuss från Slussen. Du börjar dagen med en kort resa över broar och hav till vår fina skärgårdskommun. Bussarna går var 10:e minut. I vår centralort Gustavsberg hittar du vårt ljusa och fräscha kommunhus. Väljer du i stället bilen tar samma sträcka 20 min.
Enheten för vuxen, socialtjänsten, Värmdö kommun kommer under 2026 göra ett utvecklingsarbete med mål att lägga grunden för innovation och evidens i samband med att den nya socialtjänsten som trädde i kraft i juli 2025.
För att nå en hållbar och högkvalitativ socialtjänst kommer enheten för för vuxen implementera ISU (Individbaserad Systematiskt Uppföljning), med grund och material från Socialstyrelsen. Vårt mål är att innan 2026 når sitt slut har vi har vi kommit långt i implementeringen av en kunskapsbaserad socialtjänst med mål att ge enhetens målgrupper bäst matchade insatser.
Rollen kommer att ha en organisatorisk tillhörighet på enheten på vuxen som sammanlagt består av 19 stycken medarbetare. På enheten arbetar socialsekreterare med myndighetsutövning, casemanager och handläggare inom bostadssociala kontrakt samt gruppledare och enhetschef.
Tjänsten är en visstidsanställning och heltid. I mån av tid, kommer tjänstens innehåll även vara riktad mot verksamhetsutveckling som är relaterad till ny socialtjänstlag och enhetens mål.
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Socionomexamen.
• Minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning.
Meriterande:
• Tidigare dokumenterad erfarenhet som verksamhetsutvecklare och utvecklingsledare.
• Kunskapar i Stratsys.
• Dokumenterad erfarenhet av att leda utvecklingsarbete inom individ och familjeomsorg.
Vi söker dig som har förmåga att driva ett självständigt arbete men gillar att samarbeta med andra.
Vi erbjuder en arbetsplats med delaktighet och involvering, regelbunden handledning, ett friskvårdsbidrag, fortlöpande kompetensutveckling, semesterväxling till extra lediga dagar, och en modern kontorsmiljö med välkomnande besöksytor och mycket gott arbetsklimat.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Ansök senast 17 januari 2026.
Välkommen med din ansökan.
Vill du veta mer kontakta enhetschef Maria Rangdag 08 570 470 00.
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
