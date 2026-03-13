Verksamhetsutvecklare med fokus på kulturarvsdata
Riksantikvarieämbetet
2026-03-13
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Riksantikvarieämbetet är Sveriges myndighet för frågor om kulturarvet. Vi arbetar för att kulturmiljöer, kulturlandskap, kulturföremål och museer ska bevaras, användas och utvecklas. Vårt uppdrag styrs av regeringens mål för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet. Våra verksamheter finns i Visby, Stockholm och Tumba och vi bedriver även publik verksamhet vid besöksmålet Glimmingehus. Vi är cirka 250 anställda.
Vill du vara med och utveckla Sveriges digitaliserade kulturarv? Inom arbetet med områdena utpekade i Nationell strategi för digitalt kulturarv söker vi en Verksamhetsutvecklare som vill vara med och möjliggöra detta, i nära samarbete med museer och andra kulturarvsaktörer.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Enheten för teknik och digital förmedling ansvarar för att stödja museers och andra aktörers digitalisering och utveckling av det digitala kulturarvet. I enhetens ansvar ingår även stöd och utveckling av både fysiska och digitala former för publik verksamhet och utställningsteknik. Målsättningen är att kulturarvet ska vara tillgängligt för alla, och användas för att skapa både förståelse och ny kunskap.
Enheten ansvarar för drift och utveckling av K-samsök, nationell aggregator av kulturarvsdata från Riksantikvarieämbetet och museer, men även från arkiv, universitetsbibliotek, hembygdsföreningar med mera. K-Samsök är en digital infrastruktur som länkar samman och tillgängliggör kulturarvsinformation via öppna API:er och olika webbapplikationer, även internationellt via Europeana och EU:s dataområde för kulturarv.
Riksantikvarieämbetet lanserar under 2026 en helt ny version av K-Samsök, som bygger på en grafdatabas med olika öppna API:er. Den nya tjänsten har en stor potential för aktiv utveckling av vad som är möjligt att göra med det digitaliserade kulturarvet: via applikationer, datadrivna analyser, och även AI-tillämpningar.
Vi behöver dig som vill vara med och driva utvecklingen i samarbete med våra nuvarande närmare 100 datapartners samt arbeta med att utöka nätverket med ännu fler aktörer. Du kommer ingå i ett team med verksamhetsutvecklare på enheten och även arbeta nära myndighetens systemutvecklare och lösningsarkitekter. Du kommer att jobba med att förvalta K-Samsök och relaterade tjänster, och hjälpa externa att ansluta sina samlingar till infrastrukturen. Du deltar aktivt i den fortsätta utvecklingen, både tekniskt och kvalitetsmässigt. Arbetet kommer vara mångfacetterat och kräva kontinuerlig utveckling av kompetenser för att möta omvärldens behov.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med digitalisering och digital informationshantering, gärna inom kulturarvssektorn.
Du trivs med att jobba i ett team, samtidigt som du kan ta initiativ och axla eget ansvar när det behövs. Du uppskattar möjligheten att löpande utveckla dina kompetenser och förmågor på jobbet. Du vet att digital transformation måste se till verksamheters behov och tekniska förutsättningar för att bli framgångsrik, särskilt inom offentlig sektor. Du vill se att det du gör blir till nytta för andra.
Din kompetens
- Du har en relevant högskoleutbildning för arbetsuppgifterna.
- Du har erfarenhet från arbete inom kulturarvssektorn (t.ex. vid museum, arkiv, bibliotek, myndighet, högskola, näringsliv, eller civilsamhället)
- Du har arbetat med att utveckla och/eller bidra till den digitala omställningen inom den egna eller andras verksamheter
- Du är öppen för och har förmåga att lära dig ny teknik och nya digitala arbetssätt
- Du är strukturerad, pedagogisk och har erfarenhet av att göra det tekniska begripligt för andra
- Du har lätt för att arbeta tillsammans med yrkesroller med olika teknisk kompetens och förutsättningar
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- Informations- och datahantering
- Digitalisering av kulturarvssamlingar
- Länkade data
- Tillämpningar baserade på kulturarvsdata
- Arrangera workshops, hackathons eller andra insatser kring användning av data
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Visby, med en möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-03-30.
