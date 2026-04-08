Verksamhetsutvecklare med fokus på hållbarhet
2026-04-08
Vill du ta nästa steg i karriären och utvecklas i en affärsnära roll med fokus på hållbarhet? För vår kunds räkning söker vi nu en Business Developer som vill vara med och driva hållbarhetsinitiativ framåt i en global organisation. Rollen passar dig som har några års erfarenhet från en affärsnära roll och som vill kombinera analys, projektledning och hållbarhet i en bred och utvecklande tjänst. Du blir en viktig del i arbetet med att omsätta hållbarhetsstrategier till konkreta initiativ och agerar som ett stöd till organisationen i att driva förändring. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en global organisation där hållbarhet och affär går hand i hand. Här finns tydliga ambitioner inom hållbarhet, och du kommer in i ett läge där fokus ligger på att implementera, utveckla och skapa verklig effekt i verksamheten. I rollen som Business Developer kommer du att arbeta nära organisationens hållbarhetschef och fungera som ett stöd till olika delar av verksamheten. Du hjälper till att strukturera initiativ, driva projekt framåt och säkerställa att hållbarhetsarbetet integreras i det dagliga arbetet. Rollen är både strategisk och operativ, med många kontaktytor där du samarbetar med flera funktioner inom organisationen.
Exempel på arbetsuppgifter
Stötta organisationen i att driva och implementera hållbarhetsinitiativ
Arbeta affärsnära med analys, struktur och uppföljning
Bidra till att utveckla arbetssätt, processer och interna samarbeten
Samverka med olika funktioner för att säkerställa framdrift i initiativ
Förbereda underlag, analyser och beslutsstöd kopplat till hållbarhet
Fungera som ett stöd till hållbarhetschefen i det dagliga arbetet
VI SÖKER DIG SOMErfarenhet från arbete i en större eller global organisation
Har erfarenhet av att driva eller stötta projekt och initiativ
Har ett intresse för hållbarhet och vill utvecklas inom området
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande men inget krav om du har:
Erfarenhet av hållbarhetsrelaterade projekt eller analyser
Stor vikt kommer att läggas vid din personlighet. Vi söker dig som är ödmjuk, kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har ett affärsdrivet mindset, är strukturerad, lösningsorienterad och har förmågan att omsätta idéer till konkreta aktiviteter som driver verksamheten framåt.
OM ANSTÄLLNINGEN
Detta är initialt ett konsultuppdrag via Friday med ambitionen att övergå i en direktanställning hos kunden efter 6 månader.
ÖVRIG INFORMATIONOmfattning: Heltid
Placering: Karlskrona
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Arbetsgivare Friday Väst AB
