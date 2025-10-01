Verksamhetsutvecklare med fokus på anslutningsprocessen
På division System får du arbeta med elsystemets mest spännande utmaningar - från drifttimmen här och nu till planeringen 40 år framåt. Den stora komplexiteten och utvecklingsmöjligheterna gör vårt arbete både stimulerande och betydelsefullt. Här får du ett unikt helhetsperspektiv på elsystemet och samarbetar nära kollegor för att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv elförsörjningPubliceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
I rollen som verksamhetsutvecklare får du en central position i att driva utvecklingen av anslutningsprocessen till elnätet. Du leder och deltar i verksamhetsutvecklingsuppdrag som rör både strategiska principer och praktiska kravställningar vid anslutning till elnätet.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
• Att hålla dig uppdaterad om processer, metoder, principer och regelverk som påverkar anslutningsärenden och kundresan.
• Att arbeta både strategiskt och operativt med verksamhetsutveckling inom avdelningen Kraftsystem, med fokus på anslutningsprocessen och kundupplevelsen.
• Att bevaka förändringar i omvärlden som påverkar branschen och anslutande aktörer - och ta initiativ till utvecklingsinsatser som möter dessa förändringar.
Du får möjlighet att växa inom både strategiskt och operativt utvecklingsarbete, samtidigt som du utbyter kunskap och erfarenheter med intressenter, många med lång och bred erfarenhet.
Du blir en del av enheten Anslutningar & Kundrelationer som består av ett tiotal engagerade medarbetare med olika åldrar och bakgrunder. Tillsammans ansvarar vi för Svenska kraftnäts anslutningsprocess och hanterar förfrågningar om att ansluta till det svenska stamnätet för el. Vårt arbete sträcker sig från tidig dialog till tecknande av anslutningsavtal.
Du blir en viktig länk i ett nätverk som tillsammans bygger framtidens energiinfrastruktur.
Om dig
Skallkrav:
För att lyckas i rollen behöver du trivas med varierande arbetsuppgifter och ha förmåga att byta fokus mellan strategiskt, och operativt arbete. Du samarbetar lyhört med andra och är trygg i att hantera förändring på vägen mot mål. Du är analytisk och förstår helheter och fattar välgrundade beslut.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du:
• Högskole- eller universitetsexamen med relevant inriktning för tjänsten eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer relevant för tjänsten
• Flerårig erfarenhet av att ha arbetat självständigt med liknande uppdrag kopplat till kundrelaterade och/eller anslutningsrelaterade frågor inom energibranschen
• Arbetslivserfarenhet av att driva utvecklingprojekt/-uppdrag och förändringsarbete
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med anslutningsrelaterade frågor inom elnätsverksamhet
• Dokumenterad kunskap om regelverk och lagrum för elnätsverksamhet
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i (Stockholm/Sundbyberg, Västerås, Göteborg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag är 2025 10 20, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en Tillsvidareanställning
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef, Anna-Märta Jander 010-350 9486. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare , Johanna Kollander 010-350 9486. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Mikael Hedenheim ST, 010 475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
