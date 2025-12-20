Verksamhetsutvecklare med automatiseringsinriktning
2025-12-20
Vill du vara med och fortsätta utveckla framtidens vård och omsorg? Som verksamhetsutvecklare med automatiseringsinriktning arbetar du aktivt för minskad administration och skapar effektiva och förenklade flöden för både invånare och medarbetare.
Rollen som verksamhetsutvecklare hos oss
I den här rollen kommer du leda och samordna förvaltningens arbete med att kartlägga och analysera våra nuvarande processer i syfte att lägga grunden för automatisering med till exempel integrationer och RPA. Du kommer vara en viktig brygga mellan verksamheternas behov och utveckling av tekniska lösningar och är också den som kravställer och leder utvecklingsarbetet. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna och externa professioner såsom processledare, systemförvaltare och RPA-utvecklare. Omvärldsbevakning och olika nätverk inom din yrkesroll kommer ingår i uppdraget.Publiceringsdatum2025-12-20Profil
Du är en person som är analytisk och noggrann med ett öga för detaljer. Du är självgående, tar initiativ och når resultat. Du har teknisk kompetens och förmåga att se helheten i komplexa processer. Du kan översätta det som sker i verkligheten till processkartor och föreslå lämpliga tekniska lösningar. Du visar stor förståelse för våra verksamheter och invånare och kan förklara tekniska koncept för icke-tekniska intressenter. Som person är du lyhörd med förmågan att arbeta tvärfunktionellt och skapa samsyn mellan olika intressenter. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- Eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig
- Erfarenhet av processkartläggning
- Erfarenhet av automatiseringstekniker (t.ex. RPA, integrationslösningar)
- Grundläggande förståelse för systemarkitektur och hur olika system samverkar
Det är meriterande om du har:
- Relevant erfarenhet av kravhantering
- Relevant erfarenhet av arbete i kommunal eller offentlig verksamhet
Läs gärna mer om oss
I Kungsbacka väntas ålderskategorin 80+ öka med 40% kommande år, vilket ställer stora krav på omställning. 2023 fattade nämnden för Vård och Omsorg beslut om "Digitalt först", vilket innebär att digitala lösningar övervägs i första hand när omsorgstagares eller verksamheternas behov tillgodoses. Vi strävar också efter att bli en datadriven organisation och tillsammans med tydlig nyttorealisering och effekthemtagning vill vi ge maximal träffsäkerhet i våra utvecklingsinsatser.
På enheten för innovation och digitalisering arbetar vi för att skapa förutsättningar för innovation och digitalisering inom hela förvaltningen. I nära samarbete med kollegor arbetar vi utifrån ett situationsanpassat arbetssätt och är viktiga länkar till våra verksamheter.https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en projektanställning på heltid till och med 31 december 2027 med tillsättning enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kan vi komma att använda tester.
Individuell lönesättning.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/862". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Rebecca Osberg, enhetschef 0300-837146 Jobbnummer
9658100