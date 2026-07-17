Verksamhetsutvecklare (ledningsystem) till Billerud Gävle
Billerud Skog & Industri Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Gävle Visa alla organisationsutvecklarjobb i Gävle
2026-07-17
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Vi på Billerud tror att när vi har morgondagen i åtanke gör vi vårt bästa idag. Tack vare våra medarbetare är vi ett världsledande företag inom vår bransch av förnybara papper- och förpackningsmaterial. Vi jobbar med hållbarhet i alla led för att skapa en hållbar framtid – från produkt till människan. Genom våra globala program Hållbara medarbetare och Hållbara ledare sätter vi våra medarbetare i fokus – att de ska utvecklas med oss och bli mer hållbara. Vill du uppnå din fulla potential och bidra till en hållbar morgondag? Bli en del av oss!
Vill du bidra till utvecklingen av vårt ledningssystem och stödja verksamheten i arbetet med ständiga förbättringar? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker nu en Verksamhetsutvecklare (Ledningssystem) till Gävle Bruk. Du tillhör sektionen Kvalitet och Ledningssystem, som ansvarar för att utveckla brukets arbetssätt för ständiga förbättringar genom ledningssystem och Billerud Production System (BPS).
Anställningen är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt. Tjänsten är förlagd till dagtid, måndag–fredag.
I rollen ansvarar du för att utveckla och förvalta ledningssystem inom kvalitet, miljö, energi, arbetsmiljö och livsmedelssäkerhet. Du planerar och genomför interna revisioner, samordnar externa revisioner och stödjer verksamheten inom processkartläggning, dokumentstyrning och verksamhetssystem.
Rollen innebär många kontaktytor och nära samarbete med chefer och medarbetare på bruket, externa revisorer samt kollegor inom Billerud.
I rollen kommer du:
Utveckla och förvalta ledningssystem inom kvalitet, miljö, energi, arbetsmiljö och livsmedelssäkerhet.
Planera och genomföra interna revisioner samt samordna externa revisioner
Vara internrevisor
Ansvara för och utveckla IT-stöd för verksamhetssystemet för styrande dokumentation
Stödja verksamheten inom processkartläggning och processtyrning
Ge stöd och utbildning till chefer och medarbetare i frågor kopplade till ledningssystem
Bidra till utveckling och effektivisering av arbetssätt för avvikelsehantering
Vi sätter Safety First! Hos oss på Billerud ansvarar vi alla för att bidra till en säker arbetsmiljö. Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Verksamhetsutvecklare har du:
Relevant högskoleexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Goda kunskaper i Microsoft Office.
Erfarenhet av att arbeta med IT-stöd för process- och dokumentstyrning.
Kunskap om ledningssystem och standarder såsom ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 och FSSC 22000.
Kunskap inom processtyrning.
Erfarenhet av Revisioner
Meriterande om du har erfarenhet av:
Operativ styrning och förbättringsarbete Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. För att trivas i rollen tror vi att du är strukturerad, självgående och kvalitetsmedveten. Du har lätt för att skapa goda relationer, samarbeta med olika funktioner och anpassa din kommunikation efter mottagaren. Eftersom rollen innebär att stötta och utbilda verksamheten är du även pedagogisk, serviceinriktad och trivs med att dela med dig av din kunskap.
Våra värderingar är viktiga för oss och vi tror att du som söker känner igen dig i våra värdeord: Värna om varandra och vi håller det vi lovar.
Kontakta oss
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Carina Nyström, Sektionschef Kvalitet och Ledningssystem på 070–7951455 eller carina.Nystrom@billerud.com
Ansökningsinformation
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Billerud är en jämställd arbetsgivare. Vi omfamnar mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Genom att arbeta hos oss i Gävle får du möjlighet att kombinera en roll i en global industriverksamhet med en vardag där karriär, utveckling och livskvalitet går hand i hand. Gävle är en växande och attraktiv del av Sverige där arbete, livskvalitet och närhet möts. Här kombineras stadsliv med naturupplevelser, där restauranger och kultur samsas med skogsstigar, havsbris och ett aktivt friluftsliv.
Läs mer om varför det är ett smart val att leva och bo i Gävle här: www.gavle.se/bo-och-uppleva
Varför oss?
En möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid
Utvecklings- och karriärmöjligheter
Prestationsbaserad bonus, tjänstepension, semester och fritidsbostäder, samt en rad olika förmåner enligt företagets policy.
Vår rekryteringsprocess innehåller intervjuer, rekryteringstester, referenstagning, alkohol- & drogtest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billerud Skog & Industri Aktiebolag
(org.nr 556023-8338), https://www.billerud.se/karriar
Korsnäsvägen 181 (visa karta
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801 81 GÄVLE Arbetsplats
Billerud Skog & Industri AB Jobbnummer
10005170