Verksamhetsutvecklare kvalitetsledning
Kramfors Kommun / Organisationsutvecklarjobb / Kramfors Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kramfors
2026-02-09
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Välfärdsförvaltningens styrning utgår från våra ledord: annorlunda, tillsammans och framkant. De fungerar som en kompass i vårt gemensamma arbete och vägleder utvecklingen av framtidens socialtjänst i Kramfors kommun.
Vi söker nu en engagerad verksamhetsutvecklare inom kvalitetsledning, tillika Socialt Ansvarig Samordnare (SAS). Hos oss blir du en nyckelperson i en verksamhet som är i ständig utveckling. Socialtjänsten står inför komplexa utmaningar - och vi vill att du är med och driver utvecklingen framåt.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsutvecklare inom kvalitetsledning får du ett strategiskt och viktigt uppdrag där du både leder, samordnar och vidareutvecklar vårt systematiska kvalitetsarbete. Du ansvarar för att säkerställa att våra arbetssätt följer gällande lagstiftning och föreskrifter, och du spelar en central roll i att skapa tydliga och fungerande processer, rutiner och riktlinjer inom kvalitetsområdet.
Du samordnar dessutom arbetet kring avvikelser, klagomål och Lex Sarah, och fungerar som sakkunnig i frågor som rör SoL. Du är så klart även en viktig del i vår omställning till den nya Socialtjänstlagen.
Tjänsten som verksamhetsutvecklare inom kvalitetsledning ingår i avdelningen för kvalitet- och verksamhetsutveckling, där övriga verksamhetsutvecklare och medicinskt ansvariga är organiserade. Avdelningens medarbetare är underställd förvaltningschef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande relevant högskoleutbildning, och som har erfarenhet från socialtjänstens verksamhet. Du har god kunskap om SoL, LSS, HSL, SOSFS 2011:9 och Lex Sarah samt erfarenhet av kvalitetsledning och utvecklingsarbete.
Du har god förmåga att planera, prioritera och arbeta effektivt för att hålla tidsramar och nå uppställda mål. Du är kommunikativ och har mycket god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och samarbeten.
B-körkort är ett krav, liksom goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304678". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), http://www.kramfors.se Kontakt
Förvaltningschef
Mikael Gidlöf mikael.gidlof@kramfors.se 0612-80809 Jobbnummer
9729937