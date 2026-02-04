Verksamhetsutvecklare/Kommunvägledare
Jönköpings kommun / Kundservicejobb / Jönköping Visa alla kundservicejobb i Jönköping
2026-02-04
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du arbeta med kvalitet, coachning och bemötande i den operativa vardagen?
I den här rollen kombinerar du arbetet som kommunvägledare med ett tydligt ansvar för att utveckla kvalitet, coachning och kompetens i kontaktcenter.
Du arbetar nära kollegor, följer upp hur vi möter medborgare i praktiken och bidrar till ett professionellt, likvärdigt och tryggt bemötande i hela verksamheten.
Ditt nya jobb
Som kommunvägledare på kontaktcenter har du ett av kommunens viktigaste och mest utåtriktade uppdrag. Du är ofta den första kontakten med kommunen och möter medborgare via telefon, e-post, chatt och i fysiska möten. Med lyhördhet och tydlighet ger du vägledning och svar i frågor som rör kommunens tjänster och verksamheter.
Den här tjänsten är en kombinerad roll som kommunvägledare och verksamhetsutvecklare, med tydligt fokus på kvalitet, coachning och kompetensutveckling i kontaktcenter. Uppdraget kombineras med operativt arbete som kommunvägledare för att ha en tydlig förankring i det dagliga arbetet och mötet med medborgare.
I rollen som verksamhetsutvecklare
En central del av rollen är att driva och utveckla kontaktcenters arbetssätt inom kvalitet, coachning och kompetensutveckling. I uppdraget ingår bland annat att:
- driva och följa upp kvalitet i medborgarmötet genom aktiv medlyssning, genomgång av skriftliga kontakter och strukturerad återkoppling
- arbeta operativt med individuell coachning av kommunvägledare, med fokus på bemötande, professionell kommunikation och samtalsteknik
- planera, genomföra och utveckla interna utbildningar och träningstillfällen, både för individer och grupper utifrån verksamhetens behov
- identifiera mönster, utvecklingsbehov och förbättringsområden i det dagliga arbetet samt bidra med underlag och förslag till gemensamma utvecklingsinsatser
- arbeta i nära samverkan med kontaktcenterchef för att stärka kvalitet, coachning och kompetensutveckling i verksamheten
Rollen kräver att du kan använda analyser av samtal och skriftliga kontakter som stöd i coachning och utvecklingsarbete för individ och team.
Du arbetar nära kollegorna i teamet men har också många kontaktytor inom kommunens olika verksamheter. Rollen kräver både trygghet i det operativa arbetet och förmåga att se helheter och driva utveckling.
Kort sagt: du är både kommunvägledare i vardagen och en nyckelperson i kontaktcenters kvalitets- och utvecklingsarbete.
Din kompetens
Vi söker dig som är trygg i mötet med människor och som har ett starkt engagemang för service, bemötande och kvalitet. Du är kommunikativ, strukturerad och har förmåga att både se helheten och arbeta nära verksamheten. Du trivs med att ta ansvar, ge feedback och bidra till att andra utvecklas.
Du behöver ha:
- relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis kommunikation, pedagogik, beteendevetenskap, service management eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
- flera års erfarenhet av arbete inom kontaktcenter, kundtjänst eller liknande serviceverksamhet med hantering av ärenden via telefon och digitala kanaler
- dokumenterad erfarenhet av att självständigt genomföra coachning, handledning, utbildningar eller workshops
- erfarenhet av att följa upp och utveckla kvalitet i kund- eller medborgarkontakter, exempelvis genom medlyssning, genomgång av skriftliga svar och strukturerad återkoppling
- god förmåga att ge tydlig, konstruktiv och utvecklande feedback, även i situationer som kan upplevas utmanande
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper i engelska
- god digital vana och erfarenhet av att arbeta i flera system parallellt
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett utvecklande och meningsfullt arbete där du både bidrar operativt och är med och formar hur vi arbetar med kvalitet och bemötande framåt. Du blir en del av ett sammanhang där samarbete, service och utveckling står i centrum.
Välkommen till oss
Kontaktcenter är en del av kommunikationsavdelningen i Jönköpings kommun och har en central roll i mötet mellan kommunen och dess medborgare. Här arbetar kommunvägledare tillsammans med ett gemensamt fokus på service, kvalitet och kontinuerlig utveckling.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 8 mars.
Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Caroline Laveklint, kontaktcenterchef, tfn: 036-10 21 69, e-post: caroline.laveklint@jonkoping.se
. Fackliga företrädare hittar du https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/sa-soker-du-jobb-hos-oss/fackliga-foretradare-pa-stadskontoret.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt gällande kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/149". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Stadskontoret Jobbnummer
9723950