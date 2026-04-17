Verksamhetsutvecklare Jämtland- Härjedalen
OM UPPDRAGET
Att jobba för Rädda Barnen är att göra skillnad. Som medarbetare på Rädda Barnen vet du att ditt arbete bidrar till att göra världen till en bättre plats för barn och unga, du är omgiven av engagerade kollegor som delar gemensamma värderingar. Hos oss har du förmånen att både utvecklas och utmanas.
Jämtland- Härjedalen är en av tre geografiska enheter i Region Nord som omfattar de fyra nordligaste länen. I Jämtland- Härjedalen arbetar ca 10 medarbetare utifrån vår kontor i Östersund. Vår medlemsrörelse finns i flera av länets kommuner.
OM UPPDRAGET
Som verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen har du en nyckelfunktion i att kapacitetsstärka den lokala kraften och därmed skapa verksamheter med störst effekt för barn lokalt. Detta görs genom samverkan mellan kansli och medlemsrörelse, genom att utveckla och stötta det lokala engagemanget och att driva samverkan med lokala partners till Rädda Barnen.
Verksamhetsutvecklaren har en nyckelroll som möjliggörare i den lokala utvecklingen och ska tillsammans med Rädda Barnens distrikt stötta lokalföreningar och arbetsgrupper i utvecklandet av verksamhet, påverkan och demokratiskt arbete. Möjliggöraruppdraget handlar om att kunna arbeta strategiskt, proaktivt, processledande och stödjande.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen:
Fungera som en brygga mellan kansli och medlemsrörelse samt utveckla samarbeten internt och externt
Stärka lokalföreningar i deras roll som samhällsbyggare och barnrättsaktörer genom stöd, innovation och direktstöd
Rekrytera och engagera medlemmar, volontärer och förtroendevalda som speglar samhället
Planera och genomföra medlemsträffar, utbildningar och kommunikationsinsatser
Stötta lokalföreningar och distrikt i styrning, finansiering, trygg verksamhet och påverkansarbete
Omvärldsbevaka samt initiera och utveckla lokala samarbeten och nya lokalföreningar
Du ingår i ett team med andra verksamhetsutvecklare i Region Nord och har ett nära samarbete med lokala kollegor och projekt/verksamheter. Vi arbetar mycket digitalt men resor förekommer.
ÄR DU VÅR NYA KOLLEGA?
För att lyckas i rollen ser vi att du som söker har följande kvalifikationer:
Utbildning inom socialt arbete, pedagogik, mänskliga rättigheter, organisation, ledarskap eller folkbildning alternativt motsvarande erfarenhet
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Stor erfarenhet att arbeta med ideellt engagerade i en demokratisk organisation
Goda kunskaper om rättighetsbaserat arbete samt om barns livsvillkor i Sverige
Kompetens och praktisk erfarenhet av normkritiskt arbete och anti-diskriminering
Föreningskunskap och god kunskap om demokratiska processen i en folkrörelse
God kunskap om det ideella arbetet kärnvärden och förutsättningar
Erfarenhet av framgångsrikt arbete med att bygga partnerskap och finansiering tillsammans med olika organisationer, företag och offentlig sektor
Erfarenhet av att skriva projektansökningar och arbete med planering, uppföljning, och utvärdering av verksamheter
Goda nätverk i de län och kommuner hen ska arbeta inom
Kunskaper inom pedagogik och processledning samt erfarenhet av att genomföra utbildningar och workshops
God administrativ förmåga
Goda digitala kunskaper i Office och Exchange
Har du dessutom följande ser vi det som meriterande:
Erfarenhet av innovativa samarbeten och nyskapande verksamhet
Erfarenhet som förtroendevald eller anställd inom folkrörelse/ ideell organisation samt vana av påverkansarbete gentemot politiker och tjänstepersoner.
Som person har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra och agerar som en del i teamet och inkluderar andra. Du tar initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Vidare har du förmågan att arbeta utifrån verksamhetens mål och prioriterar åtgärder som ger störst effekt och tar ansvar för att nå målen. Dessutom är du nyfiken, kreativ och öppen för nya lösningar.
På Rädda Barnen är vi stolta över våra gemensamma värderingar som förenar och vägleder oss i vårt viktiga arbete.
LÅTER DET INTRESSANT?
Rollen är en vikariat under 12 månader på heltid med start 1 augusti. Du blir placerad vid vårt kontor i Östersund. HÄR hittar du information om våra anställningsvillkor. Vid frågor om rollen kontakta gärna rekryterande chef Macarena Cerda, på macarena.cerda@rb.se
. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan senast 30 april.
Då vi har en anonymiserad rekryteringsprocess ber vi dig att inte ange personliga uppgifter när du svarar på eventuella urvalsfrågor. Vi använder endast CV och inte personligt brev i ansökan. Tänk även på att inte döpa bifogade filer med personuppgifter. Som en del i vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda tester i urvalsarbetet för att säkerställa en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess.
Fackliga kontakter: Unionen: Edvin Arnby Machata, edvin.arnby-machata@rb.se
Akademikerföreningen: Sebastian Derle, sebastian.derle@rb.se
för tjänster på IP, Anna-Frida Eriksson, anna-frida.eriksson@rb.se
för SP, och Anna Vikgren anna.vikgren@rb.se
för övriga. (OBS välj en, radera övriga för Akademikerföreningen)
Rädda Barnen ska spegla den jämlikhet vi arbetar för i samhället och eftersträvar mångfald och olikheter. Därför välkomnar vi en bredd av kompetenser, perspektiv och erfarenheter i den här rekryteringen. Rädda Barnen är noga med att vara en säker arbetsplats för barn och vuxna och ber om utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning. Slutkandidater kommer även att screenas mot EU:s sanktionslista. Alla medarbetare förväntas följa våra viktiga riktlinjer som handlar om trygghet och säkerhet för alla, samt våra värderingar och etiska riktlinjer. Läs mer om dessa viktiga riktlinjer, HÄR. Så ansöker du
