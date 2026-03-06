Verksamhetsutvecklare IT (Nivå 4) Process & Kommunikation
Professional Galaxy AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-03-06
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Oxelösund
, Arboga
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Verksamhetsutvecklare IT (Nivå 4) Process & Kommunikation hos vår kund.
Vi söker en senior konsult som Verksamhetsutvecklare IT nivå 4 med fokus på process och kommunikation till IT-avdelningen i Norrköping.
Detta är ett konsultuppdrag hos kunden, inte en anställning.
Om uppdraget Kunden IT-avdelning driver ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom processer och arbetssätt. Under 2026 pågår flera förändringsuppdrag där arbetssätt och processer ska vidareutvecklas. Parallellt finns ett förvaltningsansvar för befintliga processer där uppföljning, efterlevnad och kontinuerlig förbättring är centrala delar.
Konsulten ingår i ett team som arbetar med processuppföljning och processutveckling. Rollen är operativ och genomförandeinriktad, med fokus på att säkerställa tydliga, effektiva och förankrade processer samt strukturerad kommunikation vid förändringar.
Arbetsuppgifter Skapa, uppdatera och redigera processflöden, processbeskrivningar och rutiner Följa upp processefterlevnad samt analysera effekter av genomförda förändringar Säkerställa förankring av nya eller uppdaterade processer i verksamheten Planera och genomföra kommunikationsinsatser kopplade till processförändringar Skapa, visualisera och sprida information i relevanta kommunikationskanaler Stödja implementering av nya eller reviderade arbetssätt Planera och facilitera workshops och arbetsmöten
SKA-krav Nivå fyra (4) enligt ramavtalets kompetensnivåer: * Kunskap - hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll. * Erfarenhet - har utfört komplexa uppdrag inom aktuell roll och genomför Konsulttjänst med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuell roll. * Ledning - tar huvudansvar för ledning av större grupp. * Självständighet - mycket stor.
• Minst tio (10) års erfarenhet av att arbeta med agila metoder. * Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling inom IT-styrning de senaste tio (10) åren. * Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av att genomföra förändringsarbete i organisationer med minst 200 medarbetare de senaste tio (10) åren. * Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av arbete med IT-portföljhantering på strategisk och/eller taktisk nivå de senaste tio (10) åren. * Praktisk erfarenhet av arbete i portfölj- och planeringsverktyg (exempelvis Azure DevOps eller likvärdigt). * Konsulten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Referenser ska anges från två (2) liknande uppdrag som utförts under de fem (5) senaste åren (räknat från 2026-03-18 23:59) på liknande objekt. Referenser ska innehålla bolag, kontaktperson, epost och telefonnummer.
BÖR-krav / Mervärden * Minst två (2) års praktisk erfarenhet av förändringsledning med fokus på kultur- och beteendeförändring de senaste tio (10) åren. * Minst två (2) års praktisk erfarenhet av strategisk portföljbalansering och prioriteringsarbete de senaste tio (10) åren. * Dokumenterad certifiering inom verksamhetsutveckling, förändringsledning eller IT-styrning genomförd under de senaste tio (10) åren
Övrig information Placeringsort: Norrköping, med viss möjlighet till distans Säkerhet Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 2026-05-15 - 2028-03-30, Option: 2 x 12 månader Omfattning: 100 % Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7342459-1878160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Norrköping Centralstation (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Kontakt
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se 0723263303 Jobbnummer
9781429