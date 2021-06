Verksamhetsutvecklare IT med bakgrund inom systemutveckling - Göteborgs kommun - Datajobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Datajobb / Göteborg2021-07-01Göteborg är mitt uppe i ett stort stadsutvecklingssprång. Vår stad växer varje år och har ambitioner att fortsätta växa som regionens kärna. Trafikkontoret har en central roll i utvecklingen av staden, men också att förvalta den befintliga staden. Idag är vi ca 470 medarbetare som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens infrastruktur, gator och offentliga rum till största möjliga nytta för stadens boende, besökare och verksamma. I vårt uppdrag finns också att boka och administrera färdtjänstresor och andra serviceresor. Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs stad arbetar vi för att Göteborg ska fortsätta växa och utvecklas till en stad för alla.2021-07-01Vi söker nu en driven verksamhetsutvecklare till vår IT enhet!På trafikkontoret ansvarar enheten IT och digitalisering för att skapa förutsättningar och stötta verksamheten vid utveckling och förvaltning av IT-lösningar så att metoder och arbetssätt bidrar till att verksamheten når sina mål. IT och digitalisering ska i förlängningen underlätta dialogen och servicen till våra kunder.I din roll som verksamhetsutvecklare IT kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att ansvara för övergripande styrning och uppföljning av IT- och digitaliseringsprojekt samt samordna trafikkontorets utvecklingsteam. Arbetet ska bedrivas stödjande och i syfte att på kort och lång sikt med IT-lösningar öka kvaliteten i form av digitalisering, effektivitet och verksamhetsnytta.Vidare i din roll kommer du i uppstart av utvecklingsprojekt vara drivande och stöttande för verksamheten vid genomförandet av IT/digitaliserings-projekt. Du kommer medverka i upphandlingar av IT-lösningar/tjänster så att de ligger i linje med applikationsstrategin samt medverka i inköp/upphandling av kompetensresurser till utveckling och projekt. Du kommer vara en del av trafikkontorets gruppering för IT-utveckling och digitalisering där du löpande medverkar och genomför utvecklingsplaner inom givna ramar på ett kostnadseffektivt sätt. Rapportering och uppföljning av kostnader sker till IT-chef och/eller ansvarig i verksamheten.På enheten IT och digitalisering är vi 15 kollegor som jobbar nära tillsammans inom utveckling, drift och förvaltning för våra kunder och vår verksamhet. Du ingår i gruppen IT-utveckling och arbetar tillsammans med strateg, arkitekt, GIS-samordnare och projektledare. Tillsammans har vi stora möjligheter att påverka och göra skillnad. Trafikkontoret tillsammans med Göteborgs stad gör stora satsningar inom IT-och digitalisering och utveckling sker inom många spännande områden som t.ex. stadens användning, kundservice och uppkopplade system.För tjänsten behöver du ha en högskoleexamen inom data- och/eller systemvetenskap eller motsvarande utbildning som arbetsgivare bedömer som likvärdig. Du behöver ha minst 5 års relevant erfarenhet där vi också ser några år i ledande befattning inom IT-utveckling/digitalisering samt erfarenhet inom moderna utvecklingsplattformar.Erfarenhet av inköp och upphandling av IT-tjänster eller IT-konsulter inom offentlig verksamhet är meriterande.Som person har du en god förmåga att kommunicera, samarbeta och ger god service till dem du arbetar med. Du är självständig i ditt arbete samt driver och planerar uppdrag på ett strukturerat sätt. Ditt sätt att leda, prioritera samt ta initiativ genomsyrar ditt arbete och att göra det inom givna resursramar är en självklarhet för dig.Då du kommer vara länken mellan utveckling, projekt och verksamhet har du en god förmåga att hantera komplexa frågeställningar och situationer samt kan uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift.Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTVi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vår arbetsplats är belägen i centrala Göteborg och vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv.Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.Om rekryteringsprocessen:För din kännedom arbetar vi med kompetensbaserade rekryteringsprocesser, en metod som innebär att vi fokuserar på kompetens för tjänsten samt personliga egenskaper. Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag. För en del av våra rekryteringar tillämpar vi testning som en del av vårt urvalsarbete. Mer information gällande testning får du om du går vidare i processen.Då vi står inför semestertider planerar vi för att kunna påbörja intervjuer med start i v. 35. Vi kommer dock hantera ansökningar löpande i den mån vi kan, vilket betyder att vi kan komma att ta en första kontakt under sommarperioden.Vill du veta mer om oss? Då vi står inför semestertider planerar vi för att kunna påbörja intervjuer med start i v. 35. Vi kommer dock hantera ansökningar löpande i den mån vi kan, vilket betyder att vi kan komma att ta en första kontakt under sommarperioden.