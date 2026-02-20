Verksamhetsutvecklare IT - Eskilstuna
2026-02-20
Vill du vara med och forma framtiden i en växande IT-organisation där säkerhet och innovation går hand i hand? Då kan det här vara din nästa utmaning - Välkommen att läsa mer och söka tjänsten!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där ditt arbete gör verklig skillnad för Sveriges trygghet och framtid.
Din vardag som Verksamhetsutvecklare IT
IT-avdelningen på Fortifikationsverket består av ca. 55 medarbetare och fortsätter att växa. Vi arbetar i både öppna och säkerhetsskyddsklassade IT-miljöer där de senare har störst fokus och utvecklas mest just nu. IT-staben är nyinrättad enhet under tillväxt och ingår i myndighetens IT-avdelning.
Verksamhetsutvecklaren är en del av staben och bidrar i stabens övergripande arbete för planering, genomförande och uppföljning.
Exempel på arbetsuppgifter är:
• Sammanhålla och utföra verksamhetsanknuten styrning av och uppföljning för avdelningen
• Leda och delta i utvecklingsarbeten och andra uppdrag/projekt inom avdelningen
• Genomföra utredningar, kartläggningar och problemlösningsinsatser
• Bereda, formulera och föredra underlag
• Utveckla, leda och sammanhålla ITs projektportfölj
• Leda och sammanhålla IT-avdelningens kontinuitets- och beredskapsarbetePubliceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning med inriktning samhällsvetenskap, ekonomi, IT eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av att strategiskt samordna och arbeta med komplexa projekt, gärna inom IT-området, för att säkerställa effektiv leverans och hög kvalitet. Du har erfarenhet av att arbeta i någon av rollerna som verksamhetsutvecklare, projektledare eller controller. Körkort B är också ett krav.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som Verksamhetsutvecklare på Fortifikationsverket anpassar du dig och har lätt för att samarbeta med andra. Du ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på gamla problem. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du är strukturerad, organiserar ditt arbete väl och håller deadlines
Meriterande är kunskaper/erfarenhet från ett eller flera av områden: statlig sektor, fastighetssektor, totalförsvarsrelaterat eller verksamhet som hanterar säkerhetsskyddsklassificerad information. Även erfarenhet av arbete med projektuppföljning och beredskapsplanering är meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 15 mars 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta Caroline Strandh, Stabschef tf, 010-44 44 334, eller rekryteringskonsult Henrik Granqvist, 070-762 08 18. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9755426